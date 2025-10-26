Menu Rechercher
Commenter 46
Officiel Ligue 1

Le PSG prend une grosse décision avec Achraf Hakimi

Par André Martins
1 min.
Achraf Hakimi sous les couleurs du PSG. @Maxppp
Lorient PSG
betclic
1 7.50 N 5.10 2 1.26 Bonus 100€

Après l’hécatombe de blessures dans l’effectif du Paris Saint-Germain, et alors que la situation semble enfin s’améliorer avec les retours récents d’Ousmane Dembelé et Désiré Doué, le club de la capitale ne veut prendre aucun risque avec ces joueurs. Le PSG profite donc de cette pause de la Ligue des Champions pour reposer l’un de ses cadres, Achraf Hakimi.

La suite après cette publicité
Paris Saint-Germain
En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain.
Voir sur X

« En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain », a communiqué le club sur ses réseaux sociaux. Le latéral droit marocain manquera donc le match de Ligue 1 face à Lorient, programmé pour mercredi 29 octobre. Habitué à dépanner au poste de latéral, Senny Mayulu pourrait s’en charger lors de ce match. Si Joao Neves est rétabli d’ici là, Warren Zaïre-Emery pourrait également reculer sur le terrain et occuper ce poste. De son côté, Hakimi sera de retour pour une série de matchs cruciaux en championnat contre Nice et Lyon, avec un choc contre le Bayern Munich au milieu, avant la trêve internationale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (46)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Lorient
Achraf Hakimi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Lorient Logo Lorient
Achraf Hakimi Achraf Hakimi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier