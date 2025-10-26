Le PSG prend une grosse décision avec Achraf Hakimi

Après l’hécatombe de blessures dans l’effectif du Paris Saint-Germain, et alors que la situation semble enfin s’améliorer avec les retours récents d’Ousmane Dembelé et Désiré Doué, le club de la capitale ne veut prendre aucun risque avec ces joueurs. Le PSG profite donc de cette pause de la Ligue des Champions pour reposer l’un de ses cadres, Achraf Hakimi.

« En accord avec la direction sportive et le staff technique, Achraf Hakimi est laissé au repos. Il reprendra l’entraînement collectif jeudi prochain », a communiqué le club sur ses réseaux sociaux. Le latéral droit marocain manquera donc le match de Ligue 1 face à Lorient, programmé pour mercredi 29 octobre. Habitué à dépanner au poste de latéral, Senny Mayulu pourrait s’en charger lors de ce match. Si Joao Neves est rétabli d’ici là, Warren Zaïre-Emery pourrait également reculer sur le terrain et occuper ce poste. De son côté, Hakimi sera de retour pour une série de matchs cruciaux en championnat contre Nice et Lyon, avec un choc contre le Bayern Munich au milieu, avant la trêve internationale.