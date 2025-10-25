PSG : Achraf Hakimi continue d’écraser la concurrence

«Le statut d’Hakimi n’a pas changé ces deux dernières années. Il est l’un des leaders du vestiaire. Ses coéquipiers l’ont choisi comme 2e capitaine, ça indique son statut et son niveau dans l’équipe… Je suis très content de l’avoir dans l’équipe. (…) C’est sans aucun doute le meilleur latéral droit au monde pour moi. » Il y a quelques jours seulement, Luis Enrique était dithyrambique sur le niveau d’Achraf Hakimi. Il faut dire que l’international marocain marche sur l’eau depuis plus d’une saison maintenant et qu’il écrase tout sur son passage. Sixième du dernier Ballon d’Or, le Marocain est également nommé au Ballon d’Or Africain. Cette fois, s’il a pu rêver de la distinction internationale en concurrence avec Dembélé et Lamine Yamal, difficile de le voir ne pas remporter la distinction continentale dans quelques semaines.

Et malgré tout ça, Achraf Hakimi n’a pas baissé son niveau pour autant.

Ce samedi, il était évidemment titulaire avec le PSG face à Brest en Ligue 1. Luis Enrique, pour satisfaire pleinement son joueur, avait décidé de ne pas prendre un autre concurrent à son poste en tant que latéral droit. « C’est pour ça que nous ne signons pas un latéral droit, parce qu’il joue toujours, presque tous les matches. Tu dois payer beaucoup d’argent pour ramener un latéral droit qui va être remplaçant, qui va jouer trois matches et qui sera démotivé parce qu’il ne sera pas meilleur qu’Hakimi », confiait Luis Enrique en conférence de presse. Une déclaration forte qui confirme le statut d’Hakimi qui débutait donc ce samedi avec l’envie de prouver, encore une fois, qu’il est déjà à la table des très grands.

Bien plus qu’un latéral

C’est ce qu’il a encore fait face à une équipe brestoise difficile à manœuvrer. Malgré son statut de latéral droit sur la feuille de match, l’international marocain a encore été dans le dépassement de fonction. Quasiment ailier, multipliant les allers-retours sur le couloir droit, il a décidé d’enfiler le costume de buteur cette fois-ci. Pas une fois, mais bien deux fois dans ce match. Bien lancé en profondeur par Vitinha, peu avant la demi-heure de jeu, Hakimi avait trouvé la faille d’une reprise de volée rasante (29e, 1-0). Dix minutes plus tard, il récidivait grâce au bon travail, cette fois-ci, de Kvaratskhelia. Le Géorgien butait sur Majecki dans un premier temps, mais le ballon revenait sur Hakimi qui s’offrait donc un doublé (39e, 2-0).

Deux buts décisifs qui ont permis au PSG de s’imposer dans ce match (3-0 score final) et donc de mettre fin à cette série de matches sans victoire en Ligue 1. «Je me sens bien. Le coach essaie de mettre tous les joueurs dans les meilleures conditions. Je me trouve bien avec les coéquipiers. C’est bien d’être nommé dans les trophées individuels, mais si le Ballon d’or Africain arrive, c’est un plaisir», a confié Hakimi après la rencontre. Son coequipier Lucas Chevalier n’a pas manqué de saluer sa performance en zone mixte. «Il est le meilleur latéral droit du monde. Il m’impressionne, avec un volume de jeu, avec une qualité technique, dans les petits espaces. Il marque encore aujourd’hui. Il a une justesse offensive. C’est un latéral droit, mais c’est un piston, un avant droit. Je suis sûr qu’on peut le mettre de l’autre côté. C’est un joueur moderne.» Le portier français pense visiblement la même chose que tout le monde. Achraf Hakimi est bluffant.