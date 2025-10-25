Prono
Match Brest - PSG en direct commenté
9e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 25 octobre 2025
Arbitres
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 25 octobre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.
- Où voir le match Brest PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et PSG ?
Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Majecki, B. Locko, S. Coulibaly, J. Diaz, K. Lala, H. Magnetti, J. Chotard, P. Mboup, R. Del Castillo, J. Dina Ebimbe, L. Ajorque.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Lee Kang-In, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia.
- Qui arbitre le match Brest PSG ?
Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Brest PSG ?
Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.
- Quelle est la date et l'heure du match Brest PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 octobre 2025, coup d'envoi 17:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : A. Hakimi 29' 39'.