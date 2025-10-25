Menu Rechercher
0 - 2
45+2'
Ligue 1 McDonald's 2025/2026 9e journée
Brest
0 - 2
45+2'
PSG
Diffusé sur beIN SPORTS 1
Temps forts
39'
0 - 2
(PD K. Kvaratskhelia) A. Hakimi
29'
0 - 1
(PD Vitinha) A. Hakimi
Voir le live commenté
Classement live 1 PSG 20 12 Brest 9
Possession 77% PSG Brest
Tirs 5 4 2 1 6 8
Grosses occasions créées 75% PSG 3 Brest 1
Compositions Brest 4-2-3-1 PSG 4-3-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
Grosses occasions créées
#1 Logo Brest Éric Ebimbe 1 #2 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Warren Zaïre-Emery 1/2 50%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Brest Bradley Locko 6/7 86% #2 Logo Brest Joris Chotard 5/6 83% #3 Logo Brest Pathé Mboup 7/9 78%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2/2 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 3/5 60%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 0/9 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 0/5 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Brest Junior Diaz 0/2 0% #2 Logo Brest Ludovic Ajorque 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 36/37 97% #2 Logo Paris Saint-Germain Willian Pacho 29/30 97% #3 Logo Paris Saint-Germain Illia Zabarnyi 52/54 96%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Kang-In Lee 22

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
8% 36% 56%
Série en cours
N
N
V
V
D
V
N
N
V
V
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 10% 2 Nuls 90% 19 Victoires

Blessures & suspensions

Kenny Lala Kenny Lala Blessure à la cheville Soumaïla Coulibaly Soumaïla Coulibaly Blessure musculaire Mama Baldé Mama Baldé Blessure à la cuisse
Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure à l'aine Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Top commentaires

Roro 16:56 Salut à tous, bon match et aller Paris 🔵🔴 4 Répondre
Match Brest - PSG en direct commenté

9e journée de Ligue 1 McDonald's - samedi 25 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Brest et PSG (Ligue 1 McDonald's, 9e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 9e journée de Ligue 1 McDonald's entre Brest et PSG. Ce match aura lieu le samedi 25 octobre 2025 à 17:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Brest et PSG.

Arbitres

Jérémie Pignard arbitre principal
0.2
3.4
Moyenne de cartons par match sur 5 matchs arbitrés
Ludovic Reyes arbitre assistant
Florian Gonçalves de Araujo arbitre assistant
Brendan Roffet quatrième arbitre
Christian Guillard arbitre VAR
Hamid Guenaoui arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

Stade Francis-Le Blé Brest
Stade Francis-Le Blé
  • Année de construction : 1922
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 15931
  • Affluence moyenne : 10315
  • Affluence maximum : 15183
  • % de remplissage : 64

Match en direct

Date 25 octobre 2025 17:00
Compétition Ligue 1 McDonald's
Saison 2025/2026
Phase Saison régulière - journée 9
Diffusion beIN SPORTS 1
Code SB29-PSG
Zone France
Équipe à domicile Brest
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Brest et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 25 octobre 2025 à 17:00 sur beIN SPORTS 1.

Où voir le match Brest PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Brest et PSG ?

Brest : le coach E. Roy a choisi une formation en 4-2-3-1 : R. Majecki, B. Locko, S. Coulibaly, J. Diaz, K. Lala, H. Magnetti, J. Chotard, P. Mboup, R. Del Castillo, J. Dina Ebimbe, L. Ajorque.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, L. Hernández, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, Lee Kang-In, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia.

Qui arbitre le match Brest PSG ?

Jérémie Pignard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Brest PSG ?

Brest accueille le match au Stade Francis-Le Blé.

Quelle est la date et l'heure du match Brest PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 25 octobre 2025, coup d'envoi 17:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : A. Hakimi 29' 39'.

Comparer les stats du match
