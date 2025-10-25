PSG : Lucas Chevalier sort du silence et répond aux critiques

Des attentes à la hauteur de son transfert. Lucas Chevalier savait le défi qui l’attendait en débarquant à Paris pour succéder à Gianluigi Donnarumma. Plus de deux mois après son arrivée dans la capitale française, on ne peut pas vraiment affirmer que l’ex-Lillois a fait oublier son prédécesseur. Certains rendez-vous manqués, comme celui face à Strasbourg le week-end (3-3), ont fait naître de nouveaux doutes.

La suite après cette publicité

Aura-t-il la personnalité, mais aussi le dos et les épaules suffisamment larges pour endosser ces responsabilités ? Il est peut-être encore tôt pour livrer une réponse définitive, mais lui n’a pas l’intention de se dégonfler, ce n’est pas du tout le genre du bonhomme. Après la victoire de son équipe face à Brest ce samedi soir (0-3), Chevalier a exprimé son optimisme pour la suite de la saison.

La suite après cette publicité

Chevalier promet des jours heureux

« Les critiques ? J’essaie d’apprendre et faire abstraction de ce qu’il peut se faire autour. En étant gardien du PSG, on se doit de remplir des attentes. Le contexte fait que c’est en ébullition. C’est un nouveau job, une nouvelle vie, de nouvelles consignes et une adaptation globale sur le terrain et en dehors », a-t-il confié, au sortir d’une prestation réussie et sans but encaissé, ce qu’il n’avait plus été. en mesure de réaliser depuis cinq matchs.

« J’essaie de me concentrer sur moi-même, parler avec les coachs pour améliorer ce qu’il faut. Je suis certain que les beaux jours arrivent. Je me sens monter en puissance, en confiance. Je vais beaucoup aider l’équipe à l’avenir », a-t-il conclu en zone mixte. Il sera jugé sur pièce dans dix jours face au Bayern Munich, probablement la meilleure équipe européenne de ce début de saison. Le genre de match qui peut réorienter les raisonnements et le regard des fans à son sujet.