PSG : Luis Enrique pousse un coup de gueule sur Lucas Chevalier !

Sur le papier, Lucas Chevalier a vu sa carrière prendre un coup d’accélérateur phénoménal. Transféré au Paris Saint-Germain l’été dernier, l’ancien portier du LOSC est considéré comme le plus grand espoir français à son poste. Sauf que le gardien de 23 ans est arrivé dans la capitale dans un contexte très particulier. Il a remplacé un Gianluigi Donnarumma poussé vers la sortie alors que l’Italien venait de signer une campagne XXL en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

De quoi mettre la pression sur les épaules de Chevalier. Si l’ancien Lillois a su réaliser plusieurs arrêts de classe, il a aussi commis plusieurs erreurs qui ont coûté cher. On pense à sa sortie aérienne manquée face à l’OM, sa mise au sol tardive sur le but concédé à Lille ou encore son positionnement étrange sur le but du Strasbourgeois Diego Moreira vendredi dernier. Autant de couacs qui alimentent le débat sur le choix d’avoir installé Chevalier à la place de Donnarumma.

La suite après cette publicité

«Ces quatre dernières années, vous avez tué sportivement Donnarumma, s’il vous plait !»

À la veille d’affronter le Bayer Leverkusen en Ligue des Champions, Luis Enrique a donc été invité à donner son avis sur les performances de son gardien. « Rien. C’est la même chose toutes les années. Je suis très content de Lucas Chevalier. Pour moi, c’est l’une, si ce n’est la meilleure option. Je suis content de ses performances. Quand nous recrutons un joueur, nous pensons à une longue période d’adaptation. Il a de la personnalité, il l’a montré. Vous ne vous rappelez pas pendant combien d’années vous avez critiqué Gigio Donnarumma », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

« Ces quatre dernières années, vous avez tué sportivement Donnarumma, s’il vous plait ! Je n’étais pas l’entraîneur du PSG et j’écoutais tout le temps des critiques. Quand tu es gardien d’un club comme le PSG, tu dois apprendre à vivre avec ça. J’aime sa personnalité, son niveau. On est confiant sur le fait qu’il va être très important pour l’équipe pendant beaucoup d’années. » Comme toujours, Luis Enrique est sorti de ses gonds pour défendre l’un de ses joueurs. Jusqu’à présent, quasiment tous ont su la rendre la pareille. En sera-t-il de même pour Lucas Chevalier ?

La suite après cette publicité

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.