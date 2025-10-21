Prono
Match Leverkusen - PSG en direct commenté
3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 21 octobre 2025
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Leverkusen et PSG (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Leverkusen et PSG. Ce match aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Leverkusen et PSG.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Leverkusen et PSG en France ?
Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.
- Où voir le match Leverkusen PSG en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Leverkusen et PSG ?
Bayer Leverkusen : le coach K. Hjulmand a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Flekken, E. Tapsoba, L. Badé, R. Andrich, Álex Grimaldo, Aleix García, E. Fernández, Arthur, E. Poku, C. Echeverri, C. Kofane.
Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, D. Doué, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia.
- Qui arbitre le match Leverkusen PSG ?
Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Leverkusen PSG ?
Leverkusen accueille le match au BayArena.
- Quelle est la date et l'heure du match Leverkusen PSG ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.
- Qui a marqué des buts pour PSG ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : W. Pacho 7', D. Doué 41' 45+3', K. Kvaratskhelia 44', Nuno Mendes 50', O. Dembélé 66'.
- Qui a marqué des buts pour Leverkusen ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Leverkusen : Aleix García 38' (sp.) 54'.