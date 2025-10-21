Menu Rechercher
2 - 6
85'
Ligue des Champions UEFA 2025/2026 3e journée
Leverkusen
2 - 6
MT : 1-4
85'
PSG
Temps forts
66'
2 - 6
(PD B. Barcola) O. Dembélé
54'
2 - 5
Aleix García
50'
1 - 5
(PD Vitinha) Nuno Mendes
mi-temps
1 - 4
45+3'
1 - 4
D. Doué
44'
1 - 3
K. Kvaratskhelia
41'
1 - 2
(PD K. Kvaratskhelia) D. Doué
38'
1 - 1
Aleix García (SP)
37'
I. Zabarnyi
33'
R. Andrich
26'
Álex Grimaldo (Penalty manqué)
7'
0 - 1
(PD Nuno Mendes) W. Pacho
Classement live 1 PSG 9 26 Leverkusen 2
Possession 70% PSG Leverkusen
Tirs 5 3 12 2 7 19
Grosses occasions créées 100% PSG 4 Leverkusen 0
Compositions Leverkusen 3-4-2-1 PSG 4-3-3
Stats joueurs

Grosses occasions créées
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2 #2 Logo Paris Saint-Germain Nuno Mendes 1 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 1
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 2/2 100% #2 Logo Bayer 04 Leverkusen Aleix García 2/2 100% #3 Logo Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé 1/2 50%
Dribbles réussis
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 3 #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 2 #3 Logo Bayer 04 Leverkusen Claudio Echeverri 2
Fautes subies
#1 Logo Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia 3 #2 Logo Bayer 04 Leverkusen Ezequiel Fernández 2
Ballons touchés
#1 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 117 #2 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 100
Tirs (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 0/3 0% #2 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 0/2 0% #3 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 4 #2 Logo Bayer 04 Leverkusen Ibrahim Maza 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Senny Mayulu 6/6 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 6/8 75% #3 Logo Bayer 04 Leverkusen Edmond Tapsoba 5/7 71%
Interceptions
#1 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 2 #2 Logo Bayer 04 Leverkusen Aleix García 2
Duels gagnés (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Désiré Doué 0/6 0% #2 Logo Bayer 04 Leverkusen Claudio Echeverri 0/6 0% #3 Logo Bayer 04 Leverkusen Ernest Poku 0/5 0%
Passes (%)
#1 Logo Paris Saint-Germain Lucas Hernández 47/47 100% #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 46/46 100% #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 110/111 99%
Passes réussies dans le dernier tiers
#1 Logo Paris Saint-Germain Achraf Hakimi 29 #2 Logo Paris Saint-Germain Bradley Barcola 23 #3 Logo Paris Saint-Germain Vitinha 23

Analyse avant-match

Probabilité de victoire
14% 39% 46%
Série en cours
V
V
N
V
N
N
N
V
V
D
Rencontres précédentes
0% 0 Victoire 0% 0 Nul 0% 0 Victoire

Blessures & suspensions

Axel Tape Axel Tape Ischio-jambiers Exequiel Palacios Exequiel Palacios Blessure à l'aine Lucas Vázquez Lucas Vázquez Blessure musculaire
Fabián Ruiz Fabián Ruiz Blessure à l'aine Marquinhos Marquinhos Blessure à la cuisse Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé Ischio-jambiers Lucas Chevalier Lucas Chevalier Blessure au genou

Match Leverkusen - PSG en direct commenté

3e journée de Ligue des Champions UEFA - mardi 21 octobre 2025

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Leverkusen et PSG (Ligue des Champions UEFA, 3e journée)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 3e journée de Ligue des Champions UEFA entre Leverkusen et PSG. Ce match aura lieu le mardi 21 octobre 2025 à 21:00. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Leverkusen et PSG.

Arbitres

Jesús Gil Manzano arbitre principal
0
3
Moyenne de cartons par match sur 2 matchs arbitrés
Guadalupe Porras Ayuso arbitre assistant
Ángel Nevado Rodríguez arbitre assistant
Alejandro Muñíz Ruiz quatrième arbitre
Jarred Gillett arbitre VAR
Carlos del Cerro Grande arbitre VAR auxiliaire

Lieu du match

BayArena Leverkusen
BayArena
  • Année de construction : 1958
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 30210
  • Affluence moyenne : 24368
  • Affluence maximum : 30210
  • % de remplissage : 80

Match en direct

Date 21 octobre 2025 21:00
Compétition Ligue des Champions UEFA
Saison 2025/2026
Phase Phase de Ligue - journée 3
Diffusion CANAL+ FOOT
Code LEV-PSG
Zone Europe
Équipe à domicile Bayer Leverkusen
Équipe à l'extérieur Paris Saint-Germain
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
Par La rédaction Pub. le MAJ le

FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Leverkusen et PSG en France ?

Le match est à suivre en direct le 21 octobre 2025 à 21:00 sur CANAL+ FOOT.

Où voir le match Leverkusen PSG en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de CANAL+.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Leverkusen et PSG ?

Bayer Leverkusen : le coach K. Hjulmand a choisi une formation en 3-4-2-1 : M. Flekken, E. Tapsoba, L. Badé, R. Andrich, Álex Grimaldo, Aleix García, E. Fernández, Arthur, E. Poku, C. Echeverri, C. Kofane.

Paris Saint-Germain : de son côté, l'équipe dirigée par Luis Enrique évolue dans un système de jeu en 4-3-3 : L. Chevalier, Nuno Mendes, W. Pacho, I. Zabarnyi, A. Hakimi, D. Doué, Vitinha, W. Zaïre-Emery, B. Barcola, S. Mayulu, K. Kvaratskhelia.

Qui arbitre le match Leverkusen PSG ?

Jesús Gil Manzano est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Leverkusen PSG ?

Leverkusen accueille le match au BayArena.

Quelle est la date et l'heure du match Leverkusen PSG ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 21 octobre 2025, coup d'envoi 21:00.

Qui a marqué des buts pour PSG ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour PSG : W. Pacho 7', D. Doué 41' 45+3', K. Kvaratskhelia 44', Nuno Mendes 50', O. Dembélé 66'.

Qui a marqué des buts pour Leverkusen ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Leverkusen : Aleix García 38' (sp.) 54'.

