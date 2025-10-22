Illia Zabarnyi, le gros point noir de la soirée magique du PSG

Au Paris Saint-Germain, il n’y a pas que Lucas Chevalier qui se distingue au rayon des recrues estivales ayant du mal à convaincre. Recruté en échange de 70 M€, Illia Zabarnyi ne voulait que Paris. Arrivé tout sourire au moment où les Rouge et Bleu remportaient la première Supercoupe d’Europe de leur histoire face à Tottenham, le défenseur ukrainien est nettement moins flamboyant depuis. Vendredi dernier, face à Strasbourg, son duo avec Lucas Beraldo en a fait frissonner plus d’un, mais pas vraiment de bonheur.

Un deuxième match compliqué de suite

L’Ukrainien apparait toujours assez lourd sur le terrain et il se fait souvent bouger. Sans oublier ses difficultés face à des adversaires plus vifs. Face aux Alsaciens, c’est Joaquin Panichelli qui l’a mis en difficulté dans les airs, en s’offrant un but magnifique de la tête après avoir sauté largement au-dessus de l’ancien pensionnaire de Bournemouth. Heureusement pour lui, le retour de Willian Pacho, qui avait remplacé Beraldo, lui a permis de retrouver un peu plus d’assurance. Ce mardi soir, c’était pire.

Si le PSG savoure sa victoire écrasante 7 buts à 2 face au Bayer Leverkusen, Zabarnyi est peut-être le seul Parisien à ne pas sourire. Alors que son équipe menait 1-0, l’Ukrainien a provoqué un premier penalty en touchant le cuir de la main en retombant après un duel avec Etcheverri (27e). Heureusement pour lui, le poteau repoussait la tentative de Grimaldo. Dix minutes plus tard, il était devancé par Kofane. Nouveau penalty, mais cette fois, Aleix Garcia remettait les équipes à égalité et Zabarnyi se faisait expulser (37e).

Deux penalties provoqués

Heureusement pour Paris, cela n’a pas empêché Désiré Doué et ses partenaires de cartonner les Allemands. Mais à l’heure où Marquinhos est de retour dans le groupe, mais toujours préservé, Zabarnyi n’a pas vraiment profité de l’absence du Brésilien pour démontrer qu’il pourra lui succéder à l’avenir. « Ce qui est un peu énervant chez Zabarnyi, c’est qu’on dirait qu’il refuse de perdre les duels. Des fois, tu perds ton duel. Il faut lâcher au pire. Faire ça, c’est encore pire. Tu peux encore prendre un rouge. Il a vu que le mec avait de l’avance sur lui, à un moment donné, ne cherche plus le combat physique. De toute façon, le duel est perdu. Je trouve qu’il est mauvais perdant », a déclaré Laure Boulleau au micro de Canal+.

À l’issue du match, Ousmane Dembélé n’a pas voulu enfoncer son coéquipier, mais le Ballon d’Or 2025 n’a pas hésité à évoquer le carton rouge de l’Ukrainien. « On a bien démarré le match en ouvrant le score. Après, on a eu une période difficile avec plein de cartons jaunes et des cartons rouges. Je pense que notre carton rouge, on aurait pu l’éviter, mais bon, c’est comme ça ». De son côté, Luis Enrique a fait du Luis Enrique, il a évité d’entretenir la polémique. « Le sentiment est très positif, car on a très bien joué. On a eu des chances claires et on a mérité la victoire. Ça a été un peu bizarre, car avec le joueur expulsé, c’est devenu un match différent à dix contre dix ». Illia Zabarnyi sera-t-il de la partie face à Brest ? Nul ne le sait, surtout avec le retour de Marquinhos, mais l’Ukrainien a pu constater que son coach n’a pas pour habitude de laisser tomber des éléments dans le creux de la vague.