Bayer Leverkusen - PSG : les notes du match

Tombé sur un tirage au sort difficile pour la Ligue des Champions 2025/2026, le Paris Saint-Germain tient parfaitement son statut de tenant du titre. Le club francilien a écrasé l’Atalanta (4-0), avant de dominer le FC Barcelone (2-1) malgré de nombreux absents. Ce mardi, les Franciliens repartaient au combat avec un sacré duel contre le club allemand du Bayer Leverkusen. Le Werkself restait de son côté sur des matches nuls contre Copenhague (2-2) et le PSV Eindhoven (1-1). Pour cette rencontre, Luis Enrique misait sur un 4-3-3 avec Lucas Chevalier dans les buts derrière Achraf Hakimi, Illia Zabarnyi, Willian Pacho et Nuno Mendes. Vitinha était placé en sentinelle auprès de Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. Devant, Senny Mayulu était placé en pointe avec Khvicha Kvaratskhelia et Bradley Barcola sur les ailes. En face, les Allemands misaient sur un 3-4-2-1 avec Mark Flekken dans les buts derrière Robert Andrich, Loïc Badé et Edmond Tapsoba avec Arthur et Alex Grimaldo comme pistons. Equi Fernandez et Aleix Garcia composaient le double pivot. Devant, Christian Kofane était soutenu par Claudio Echeverri et Ernest Poku.

Rapidement, le Paris Saint-Germain imposait son tempo dans la partie et mettait la pression rapidement dans le camp allemand. Cela débouchait sur un corner frappé par Nuno Mendes vers le second poteau. Willian Pacho prenait le meilleur sur Loïc Badé et allait marquer de la tête (1-0, 7e). Une entame idéale pour les Franciliens qui allaient surfer sur leur dynamique et installer la peur dans l’esprit de leurs adversaires. Mark Flekken était d’ailleurs proche de la boulette avec un crochet sur Bradley Barcola où l’ailier français était proche d’en profiter (12e). Juste derrière, Khvicha Kvaratskhelia se mettait en position de tir, mais croisait trop sur la droite (19e). Néanmoins, sur un coup de billard dans la surface parisienne, Illia Zabarnyi était coupable d’une main et concédait un penalty (23e). Une occasion en or pour revenir du côté du Bayer Leverkusen mais Alejandro Grimaldo allait frapper fort sur le poteau droit de Lucas Chevalier (26e). Une alerte bien imprimée par les Parisiens puisque la réponse intervenait dans la foulée avec un sublime centre de Bradley Barcola vers la droite de la surface pour Senny Mayulu. Le jeune parisien allait heurter le poteau droit à son tour (29e).

Le PSG colle un set au Bayer et prend la tête

Alors que le Bayer Leverkusen reprenait ses esprits, Robert Andrich allait saborder les siens en étant expulsé pour un coup de coude dans le visage de Désiré Doué (33e). En supériorité numérique, le Paris Saint-Germain n’allait pas en profiter longtemps et allait se retrouver à dix également quelques minutes plus tard. Accrochant Christian Kofane dans sa surface, Illia Zabarnyi était de nouveau coupable et recevait la biscotte rouge tout en concédant un penalty (37e). Cette fois, Aleix Garcia ne se manquait pas et égalisait sur la droite du but (1-1, 38e). Un but qui avait le mérite de réveiller le Paris Saint-Germain qui répondait immédiatement. Ainsi, Désiré Doué était trouvé côté gauche par Khvicha Kvaratskhelia et allait conclure d’une frappe du gauche dans le petit filet (2-1, 41e). Passeur, le Géorgien devenait buteur quelques secondes plus tard suite à un bon service de Senny Mayulu. Contré dans sa tentative, il suivait et frappait de nouveau en marquant avec l’aide des deux montants (3-1, 44e). Mieux, Khvicha Kvaratskhelia retrouvait encore Désiré Doué dont l’enroulé se logeait sur la droite du but (4-1, 45e +3).

Assommant son adversaire juste avant la pause, le Paris Saint-Germain semblait avoir fait le plus dur. En seconde période, le Paris Saint-Germain revenait avec autant de tranchant. Au milieu du terrain, Vitinha se fendait d’un vrai numéro de soliste avant de lancer en profondeur Nuno Mendes dans l’axe. Le latéral portugais allait ajuster le gardien pour donner encore plus de tranquillité aux siens (5-1, 50e). Mais les Allemands n’avaient pas encore totalement coulé avec cette lourde frappe axiale à 25 mètres des cages d’Aleix Garcia se logeant dans la lucarne droite (5-2, 54e). Une petite lueur d’espoir pour les Allemands ? Elle était vite éteinte après l’entrée d’Ousmane Dembélé sur le terrain. Remplaçant Khvicha Kvaratskhelia à l’heure de jeu, le Ballon d’Or 2025 allait être servi par Bradley Barcola et faisait trembler le but adverse par sa frappe victorieuse (6-2, 66e). En gestion par la suite, le Paris Saint-Germain enfonçait le clou dans les dernières secondes grâce à Vitinha (90e). Le club francilien s’offre une large victoire 7-2 et prend la tête du classement de la phase de ligue de la Ligue des Champions devant l’Inter Milan et Arsenal.

L’homme du match : Vitinha (9) : quel match du Portugais, l’un des grands hommes de la soirée. Il est toujours dans le contrôle, sans jamais paniquer, même sous la pression (10e). L’organisateur du PSG est aussi mobile et permet aux siens de le trouver facilement dans des zones variées. Il n’a pas raté la moindre passe en première période (57). Cerise sur le gâteau, le maître à jouer fut aussi décisif en déclenchant l’action du second but d’une talonnade qui a créé le décalage (41e), puis en réalisant un sacré numéro sur le but de Nuno Mendes où il porte le ballon sur 40 mètres pour lancer son partenaire dans le dos de la défense (50e). Comme si ça ne suffisait pas à sa démonstration du soir, il s’offre le dernier but de la soirée en marquant depuis l’extérieur de la surface (90e).

Bayer Leverkusen

- Flekken (2) : après le but concédé sur lequel il ne pouvait rien faire, Flekken a offert sa première frayeur du soir à la 12e, en manquant de perdre le ballon sur un pressing intense de Bradley Barcola. Toutefois, il aurait pu être un mur qu’il n’aurait pas empêché ses coéquipiers de sombrer mentalement une fois le match à 10 contre 10, permettant au PSG de marquer trois buts en sept minutes. En pleine surface, Désiré Doué a pu contrôler et armer une frappe trop bien placée pour l’ancien portier de Brentford (41e). Le deuxième tir de l’ancien Rennais et celui de Khvicha Kvaratskhelia étaient tout aussi inarrêtables (44e, 45e+3). Toutefois, il aurait pu faire bien mieux pour stopper la frappe presque axiale de Nuno Mendes (50e). De même face à Ousmane Dembélé, qui frappait pourtant dans un angle fermé (66e). Finalement, il aura sombré au même titre que le reste de son équipe.

- Badé (4) : il est au duel avec Pacho sur le premier but parisien, mais le ballon ne fait que lui effleurer le crâne, permettant à l’Équatorien de reprendre à bonne hauteur derrière, trompé par l’excellent centre de Nuno Mendes. Globalement, dans la catastrophe défensive qu’a été le match du Bayer, le Français aura été le meilleur élément de la défense allemande. À noter qu’il a également essayé d’apporter le surnombre pour aider son équipe à sortir du pressing haut parisien.

- Andrich (non noté) : on connaît déjà la propension de l’Allemand à accumuler les fautes et les cartons jaunes, mais un joueur de son expérience ne peut pas commettre un tel geste lors d’un tel match. Le milieu de terrain a écopé d’un carton rouge à cause d’un coup de coude totalement évitable sur Désiré Doué. Bravo à lui… pour avoir compromis la rencontre de son équipe.

- Tapsoba (3,5) : il a réussi à faire la différence physiquement et au sol à quelques reprises, lorsque son positionnement le permettait et que les siens ne défendaient pas dans l’urgence. Comme son coéquipier Loïc Badé, il a pêché dans les duels aériens, à l’image de ce ballon qui le lobe et permet à Mayulu de fracasser le poteau de Flekken. Ensuite, le score de la rencontre parle pour lui… et pour le reste de son équipe. Dans un match plus équilibré, sa qualité de passe longue aurait pu être un atout en attaque.

- Arthur (3) : il a continué à jouer et à attaquer comme si son équipe n’était pas en infériorité numérique, laissant d’énormes espaces dans son dos que Barcola a parfaitement exploités. Au sprint, il s’est aussi fait dépasser plusieurs fois par l’ailier parisien. Le contexte n’a évidemment pas aidé, mais il a également accumulé trop d’imprécisions techniques.

- Fernandez (3) : victime du surnombre parisien au milieu de terrain, l’Argentin a été presque invisible pendant toute la rencontre. Avant que les joueurs de Luis Enrique ne prennent le large, il est venu aider à plusieurs reprises sur le côté gauche de la défense allemande. Remplacé par Jeremiah Mensah (81e).

- Garcia (6) : avec ses deux buts, il a eu le mérite de sortir du lot dans une soirée cauchemardesque pour son équipe. À la 38e minute, l’international espagnol a fait preuve de sang-froid en convertissant, lui, le penalty obtenu par Christian Kofane. Il a ensuite trompé Chevalier une deuxième fois avec une sublime frappe du droit, puissante et lointaine (25 mètres), qui a terminé sa course dans la lucarne.

- Grimaldo (3) : le capitaine du Bayer Leverkusen n’a tout simplement pas été à la hauteur. Sur l’ouverture du score parisienne, il a tardé à monter sur Nuno Mendes, lui laissant le temps d’adresser un centre parfait à Willian Pacho. À la 25e minute, le latéral espagnol a manqué son penalty : sa frappe croisée à ras de terre a heurté le poteau gauche de la cage de Chevalier. Auteur d’un mauvais dégagement, l’ancien joueur de Benfica a également permis à Khvicha Kvaratskhelia de retenter sa chance et de tromper Flekken avec l’aide des deux poteaux.

- Echeverri (5,5) : disposant de peu de minutes depuis son arrivée au Bayer, où il est prêté par Manchester City, le jeune Argentin a su saisir sa chance pour se montrer au coach Kasper Hjulmand. Il a été l’auteur de plusieurs jolis gestes, comme cette remise de la tête pour lancer une contre-attaque en supériorité numérique, et d’une solide intelligence de drible. C’est aussi lui qui a obtenu le penalty, obligeant Illya Zabarnyi à toucher involontairement le ballon du bras en tombant. Même si son jeu n’est pas encore exempt de tout reproche, on comprend le potentiel que les Sky Blues ont décelé chez ce gamin de 19 ans.

- Poku (3) : il a souvent eu l’occasion de porter le ballon sur plusieurs mètres lors des contre-attaques du Bayer, mais ses choix, qu’ils soient individuels ou collectifs, ont trop rarement été les bons, malgré une entente intéressante avec l’avant-centre Christian Kofane. Il a été remplacé par l’ancien Monégasque Eliesse Ben Seghir (64e), resté très discret.

- Kofane (5) : le jeune Camerounais a fait tout ce qu’on attend d’un avant-centre : être décisif lorsqu’il en a l’occasion. En effet, il s’est imposé par sa vitesse et son physique face à Illya Zabarnyi et Nuno Mendes pour obtenir le deuxième penalty en faveur du club allemand et provoquer l’expulsion du défenseur ukrainien. Comme à son habitude en Bundesliga, il s’est ensuite montré juste et simple dans son jeu de remise. Juste avant d’être remplacé par Jeanüel Belocian (52e), il aurait même pu marquer, mais son interception de la tête est passée à quelques centimètres du cadre.

PSG :

- Chevalier (5) : après son match en demi-teinte contre Strasbourg, la prestation de l’ancien Lillois allait être scrutée à la loupe. Il n’a pas tremblé malgré la pression de son 3e match de Ligue des Champions avec le PSG. Pas trop mis à contribution, il a surtout été sollicité au pied où il s’est montré propre. Parti du bon côté sur le penalty de Grimaldo, il est sauvé par son poteau (25e) mais il encaisse le second penalty, tiré par Garcia cette fois (38e) alors qu’il avait une nouvelle fois choisi le bon côté. Le gardien ne peut rien faire non plus sur le missile envoyé en lucarne par Garcia (54e).

- Hakimi (6,5) : capitaine au coup d’envoi ce soir, il a mis un peu de temps à rentrer dans sa rencontre. Son entente avec Kvara n’a pas toujours été optimale avec plusieurs mésententes (8e, 17e). Ce fut par la suite avec plus de duels remportés, des courses dans la moitié de terrain adverse, et dans sa globalité plus de répondant. Le latéral droit est même décisif sur les second et troisième buts parisiens, d’abord en récupérant le cuir dans les pieds de Grimaldo dans la moitié de terrain du Bayer (44e), puis en servant de relais à Doué (45e+3). Il n’est pas loin de commettre une grossière erreur, dont Kofane n’a pas réussi à profiter (51e).

- Zabarnyi (non-noté) : préféré à Marquinhos, en manque de rythme avec son retour de blessure, l’ancien de Bournemouth a bien débuté sa soirée en répondant dans les duels (5e, 20e) mais il est à l’origine du penalty concédé en touchant le ballon de la main sur sa chute où il est bougé par Grimaldo. Averti sur ce coup-là (23e), cette faute a laissé des traces puisqu’il est passé à travers sur le peu de temps resté encore sur le terrain. Encore battu dans un duel (33e), le défenseur est surtout coupable de cet accrochage sur Kofane, toujours dans la surface, après avoir mal jugé la trajectoire du ballon en compagnie de Nuno Mendes. Le second penalty lui sera fatal puisqu’il a été expulsé dans la foulée (37e).

- Pacho (7) : la soirée a parfaitement démarré pour l’Équatorien, auteur du tout premier but de sa carrière en Ligue des Champions (7e) et sous les couleurs rouge et bleu. Très sérieux dans ses interventions, serein également, on peut lui reprocher quelques problèmes de gestion dans la profondeur, et un duel perdu devant sa surface mais il a toujours été plein d’engagement ce soir, n’hésitant pas à aller chercher haut ses adversaires (29e, 47e). La belle victoire est aussi son œuvre, d’autant qu’il est l’auteur d’un sauvetage devant Echeverri alors qu’il y avait grand danger (21e).

- Nuno Mendes (7,5) : encore une très bonne prestation pour celui qui s’affirme encore un peu plus comme le meilleur joueur du monde à son poste. Il se découvre même des qualités de centreur à l’image de ce corner tiré à deux, déposé sur la tête victorieuse de Pacho (7e). Il est spectaculaire aussi avec ce numéro sur son côté, enchaînant un grand pont et une accélération qui a permis de casser deux lignes (19e), et marque à son tour sur cette percée de Vitinha en remportant son duel sur Flekken (50e). L’international portugais est en revanche trompé dans la course de Kofane vers son but sur le second penalty concédé par Zabarnyi (37e). Il doit mieux fermer la porte.

- Zaïre-Emery (7,5) : il est de retour en forme et ça se voit, rien que sur ce premier sprint défensif (12e). Le Titi Parisien va beaucoup mieux physiquement, lui offrant le temps d’être au point techniquement, comme sur cette récupération, course vers l’avant, orientation du jeu pour Barcola de l’autre côté (28e). Le joueur de 19 ans a dominé ses adversaires, cherchant à les fatiguer par ses courses et ses choix, proposant des solutions à ses partenaires. Son gros travail de harcèlement aurait pu être mieux récompensé. Il tarde un peu à frapper devant la surface (59e). Remplacé par Ndjantou (76e).

- Vitinha (9) : voir ci-dessus.

- Mayulu (7) : il existait une petite incertitude dans son positionnement au moment du coup d’envoi et c’est dans un rôle de milieu de terrain qu’il a opéré, après avoir été avant-centre à Barcelone. Même dans ce rôle, l’autre Titi Parisien de la soirée s’est montré à la hauteur de l’événement. C’est bien simple, il a remporté tous ses duels (6/6) et aurait pu marquer sans cette frappe sur le poteau en angle fermé (28e). Sa régularité technique (2 dribbles réussis sur 2 tentés) a fait la différence également et il est décisif sur le but de Kvara (44e). Quelques passes manquées dans la zone dangereuse mais sans conséquence. Remplacé par Lee (63e) qui a bien relayé son partenaire sur le terrain, prenant le jeu à son compte.

- Kvaratskhelia (6,5) : moins en jambes en début de rencontre où il a démarré sur le côté droit, il a semblé avoir eu du mal à faire la différence balle au pied. Son association avec Hakimi a mis un peu de temps à fonctionner. Il y a juste cette frappe hors cadre (19e). La suite fut de meilleure facture quand il est passé à gauche. C’est d’ailleurs de cette position qu’il marque le 3e but parisien, une frappe en deux temps (44e). Un retour défensif important avant la pause (45e+3) avant d’être remplacé par Dembélé (63e), dont c’était le retour à la compétition après six semaines d’arrêt. Pour ses premières minutes sur le terrain comme Ballon d’Or, il a tout simplement marqué le 6e but des siens en profitant d’un décalage de Barcola, loin d’être parfait d’ailleurs mais la sortie du mal inspiré Flekken a fait le reste (66e). Le Français s’est mis au diapason de son équipe avec cette seconde tentative (75e) et ce décalage pour Ndjantou (80e).

- Doué (7) : pour sa seconde titularisation de suite depuis son retour à la compétition, l’ancien Rennais a cette fois évolué comme avant-centre, du moins sur le papier. Il a su se glisser entre les lignes par moment mais s’est montré décisif en provoquant le rouge d’Andrich (33e), auteur d’un méchant coup de coude. Sans chien de garde, l’ancien Rennais s’est régalé avec ce premier enchaînement contrôle du droit-but du gauche (41e). Dans la foulée, son tir enroulé du droit est à la conclusion d’un contre où il est servi par Hakimi (45e+3). Remplacé à la pause pour raisons tactiques par Lucas Hernandez (46e - note 6), qui a joué axe droit dans la charnière centrale aux côtés de Pacho. Le champion du monde 2018 a rendu une prestation très propre, n’étant jamais pris à défaut dans un match où il n’y avait plus de suspense. Son placement au sein du collectif lui a permis de récupérer pas mal de ballons. Il a remporté la plupart de ses duels (2/3) et réussi la quasi-totalité de ses passes (55/56).

- Barcola (6,5) : comme souvent ces dernières semaines, il rend une copie honorable tout en donnant l’impression de pouvoir faire mieux. Sa vitesse, ses dribbles et ses feintes de corps ont encore fait des dégâts (57e). Il est à l’origine d’un très bon centre pour Mayulu mal récompensé (28e) et s’offre finalement une passe décisive en décalant Dembélé, d’une passe un peu longue d’ailleurs (66e). Il n’est pas loin de profiter d’une erreur de Flekken (11e) mais l’ex-Lyonnais peut faire mieux sur cette situation de frappe (63e), alors que la passe de Nuno Mendes manquait de force (60e). Remplacé par Mbaye (72e).