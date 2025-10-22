PSG : Pacho savoure son premier but et salue le retour de Dembélé

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a livré une prestation impressionnante en s’imposant 7-2 sur la pelouse du Bayer Leverkusen lors de la 3e journée de la Ligue des Champions. Déjà vainqueurs de l’Atalanta (4-0) et du FC Barcelone (2-1), les Parisiens réalisent donc un sans-faute et confirment leur statut de favoris. Auteur du premier but de la rencontre, le défenseur équatorien Pacho a exprimé toute sa joie après la rencontre : « Je suis très heureux, très content du match. Je pense que je suis très heureux d’avoir marqué mon premier but dans ce club. En vérité, je suis très heureux de la confiance que m’ont accordée mes coéquipiers et de l’entraîneur. Et maintenant, il faut continuer, continuer à s’améliorer, continuer à grandir, continuer à apporter beaucoup à ce club. C’est bien, nous avons toujours cette mentalité de gagnants, qui veut gagner chaque match, chaque rencontre et profiter de chaque minute dont nous disposons. Oui, je pense que c’est avoir la soif de vouloir gagner, de vouloir rivaliser, d’en vouloir plus à chaque minute. Je pense qu’au final, c’est le message que nous a transmis l’entraîneur et que nous avons tous bien compris, celui de ne pas nous relâcher. »

Auteur de son grand retour depuis sa blessure, le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a fait son retour à la compétition et est entré en jeu à la 63e. Il a ensuite inscrit un but à la 66e, et à propos du retour d’Ousmane Dembélé, Pacho a également confié : « je suis vraiment heureux qu’il soit revenu au club, qu’il soit revenu au jeu. ». Tout va très bien à Paris.