Ligue des Champions

Napoli : la réponse glaciale de Noa Lang sur Antonio Conte

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Noa Lang, à Naples @Maxppp
PSV 6-2 Naples

Avant le match de Ligue des Champions face au PSV, le cas de Noa Lang faisait jaser à Naples. Recruté pour 31 M€, le milieu offensif hollandais n’a toujours pas été titularisé une seule fois. Hier soir, même constat. Lang a démarré la rencontre sur le banc de touche et a dû patienter la 58e minute pour faire son entrée en jeu. Ce qui n’a pas empêché les Partenopei de se faire étriller 6 buts à 2. Et il y a fort à parier pour que les relations entre Lang et Antonio Conte se dégradent prochainement.

Invité à réagir sur son choix de ne pas titulariser le Batave, l’Italien a été sobre. « Il faut penser à l’équipe, pas à chaque joueur individuellement. Sinon, je devrais parler de chaque joueur. Je le répète : il doit travailler. Si je le convoque, je le fais. Sinon, il sera sur le banc. » De son côté, Lang a confié qu’il n’avait parlé qu’une seule fois à son coach depuis son arrivée en Italie. «Tous les footballeurs veulent jouer. C’est tout. Je ne sais pas quoi faire d’autre. Mieux vaut ne rien dire. J’ai signé un contrat ici et je dois l’accepter tel quel. Je n’ai pas d’autre choix. Je lui ai parlé une fois, mais le match est plus important maintenant», a-t-il confié à Ziggo Sport. Ambiance…

Pub. le - MAJ le
