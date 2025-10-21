Naples : les débuts faméliques de Noa Lang, ancienne cible de l’OM

De ses débuts prometteurs à l’Ajax Amsterdam jusqu’à son passage contrasté au PSV Eindhoven, Noa Lang a toujours été au centre de l’attention. Talent brut, provocateur dans le jeu comme dans ses déclarations, l’international néerlandais (14 sélections) divise autant qu’il fascine. Annoncé très tôt comme une pépite du football hollandais, le joueur de 26 ans peine toujours à confirmer les attentes placées en lui, enchaînant les clubs sans réellement s’imposer dans la durée.

Scruté par l’Olympique de Marseille l’été dernier, l’international néerlandais (14 sélections) a finalement opté pour la Serie A et a rejoint Naples contre 25 millions d’euros. Fidèle à lui-même, Lang vantait ses qualités dès sa présentation devant les journalistes. « Je suis un joueur qu’on vient voir au stade, qu’on aime regarder » affirmait-il. « Si je n’ai pas le ballon, les gens restent assis. Mais dès que je l’ai, ils se lèvent pour mieux me voir. C’est ça, être un bon joueur. »

Pas la moindre titularisation depuis son arrivée

Des déclarations qui ont renforcé l’ego démesuré de l’ex-joueur du Club Bruges, plus prompt à se mettre en avant qu’à faire la différence sur le terrain. À Naples, son discours ne suffit pas : Lang n’a toujours pas trouvé sa place. En 78 minutes disputées depuis le début de la saison, il n’a ni pesé, ni convaincu. Invisible à chacune de ses apparitions, le Néerlandais semble loin du niveau exigé par Antonio Conte. Ses promesses de « dribbles, passes décisives et buts » paraissent loin et ses prestations en demi-teinte n’ont pas échappé aux observateurs. Le père d’Igor Paixão — recruté par l’OM après l’échec du dossier Lang — s’est d’ailleurs permis de le chambrer sur Instagram, en comparant les statistiques de son fils à Marseille avec celles du Néerlandais en Serie A.

Le week-end dernier, Noa Lang a pourtant cru avoir enfin lancé sa saison, sur la pelouse du Torino. Entré en jeu à la 63e minute, il pensait offrir le nul à Naples dans les derniers instants. Le Néerlandais a alors laissé exploser sa joie, enlevant son maillot sous les acclamations du virage napolitain… avant de retomber brutalement sur terre : son but était annulé pour un hors-jeu et l’arbitre Matteo Marcenaro lui a infligé un carton jaune dans la foulée. De retour à Eindhoven (21h), ce mardi en Ligue des Champions, Lang espérera lancer définitivement son aventure napolitaine, qui se dirige pour l’instant vers un échec.