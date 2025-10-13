OM : le gros chambrage du père d’Igor Paixão à l’ancienne piste marseillaise Noa Lang

La rivalité entre les deux géants néerlandais, le Feyenoord et le PSV Eindhoven, ne s’efface pas facilement, même entre joueurs ayant tous deux quitté l’Eredivisie cet été. Sur Instagram, José Paixão, le père d’Igor Paixão, a taclé l’ailier gauche Noa Lang en comparant ses statistiques depuis son arrivée à Naples avec celles de son fils à l’Olympique de Marseille.

Dans sa story, il souligne que le Néerlandais compte 4 matches avec le club italien sans but ni passe décisive, tandis que le Brésilien, évoluant au même poste, a inscrit 3 buts et délivré une passe décisive en 6 rencontres avec le club phocéen. Avant de rejoindre l’Italie et la France, Noa Lang jouait au PSV, alors qu’Igor Paixão évoluait à Feyenoord. Noa Lang avait d’ailleurs été pisté par l’OM cet été, avant de préférer la Serie A.