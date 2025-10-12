Adrien Rabiot dénonce des mensonges sur son départ de l’OM !

L’OM a retrouvé son rythme de croisière. Après un début de saison compliqué, les Marseillais sont de retour et pointent à la deuxième place du classement en Ligue 1 après une belle série de victoires. Doté d’un groupe compétitif et avide de succès, Marseille peut se mettre à rêver pour cette saison. Les rêves auraient sûrement été plus concrets avec Adrien Rabiot au milieu de terrain. Gros coup du mercato estival 2024 des Phocéens après avoir été débauché gratuitement de la Juventus Turin, le joueur formé au PSG avait réalisé une première cuvée de très haute voltige sur la Canebière.

Auteur de 10 buts et 6 passes décisives en 31 apparitions, le natif de Saint-Maurice avait été l’un des grands artisans du retour de l’OM en Ligue des Champions. Homme de base de Roberto De Zerbi, il a finalement été mis sur la liste des transferts en fin de mercato après une bagarre avec Jonathan Rowe suite au premier match de la saison à Rennes. Un énorme tournant dans la carrière d’Adrien Rabiot qui, pour la première fois de sa carrière, a été transféré par l’un de ses clubs. Dans un contexte délétère, Rabiot a finalement été cédé contre seulement 7 millions d’euros à l’AC Milan. Une bouchée de pain pour le club italien qui s’en frotte déjà les mains.

Adrien Rabiot n’a pas digéré son départ de l’OM

Néanmoins, l’international français (56 sélections, 7 buts) reste marqué par ce départ de Marseille. Alors qu’il se voyait encore rester quelques saisons dans les Bouches-du-Rhône, l’aventure s’est arrêtée subitement. Pour le plus grand dam de l’intéressé qui a encore avoué ce dimanche au micro de Téléfoot qu’il était triste de ce départ en eau de boudin : «triste de la tournure des évènements à l’OM ? Je suis triste bien sûr parce que ça n’aurait pas dû se finir comme ça, c’est l’incompréhension qui règne parce que la décision, elle est incompréhensible au niveau de tout le monde, sur tous les gens avec qui j’ai parlé, personne n’a compris, j’ai moi-même pas compris, donc c’est assez triste, frustrant.»

Alors qu’il a été poussé vers la sortie pour une bagarre jugée très violente, le joueur formé au PSG sait que cette histoire pourrait lui causer du tort à l’avenir voire nuire à sa réputation. C’est ce qu’il a également expliqué au micro de Téléfoot : «moi ce qui m’a dérangé, c’est qu’on ne dise pas la vérité à mon sujet, je n’ai jamais été quelqu’un de violent, tout le monde pourra en témoigner, je n’ai simplement pas envie qu’on donne une mauvaise image de moi, une image erronée, c’est la vie du foot et de la vie en général, on ne maitrise pas toujours tout.» Vous l’aurez compris, Adrien Rabiot aurait aimé que la fin de l’aventure se passe différemment à Marseille…