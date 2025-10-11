Mason Greenwood a pris une grosse décision pour son avenir

Sur un petit nuage depuis son arrivée dans la cité phocéenne, Mason Greenwood ne cesse d’impressionner sous les couleurs de l’Olympique de Marseille. Meilleur buteur du championnat de France la saison dernière, le numéro 10 olympien est reparti sur les mêmes bases en ce début d’exercice 2025-2026. Plus encore, le joueur de 24 ans semble avoir passé un cap, notamment dans son rendement défensif. Des performances étincelantes qui ne lui ont toutefois pas valu une convocation en sélection lors de cette trêve. Et pour cause. Depuis plusieurs mois, l’avenir international du protégé de Roberto De Zerbi ne cesse de faire parler.

La suite après cette publicité

Né à Bradford, international U17, U18 et Espoirs, Greenwood détient, en effet, une cape avec l’Angleterre. Une entrée en jeu de douze minutes qui remonte au 5 septembre 2020, en Ligue des nations, en Islande (1-0). Oui mais voilà depuis cette brève apparition, l’intéressé n’a plus jamais été rappelé chez les Three Lions. D’abord exclu du rassemblement, en compagnie du Citizen Phil Foden, pour avoir violé les mesures anti-Covid, l’ancien joueur de Manchester United avait finalement totalement été zappé par la sélection anglaise, qui plus est depuis ses soucis avec la justice. De quoi relancer son futur en sélection puisqu’en parallèle, le footballeur né en 2001 a toujours été dans le viseur de la Jamaïque.

La suite après cette publicité

Mason Greenwood n’est pas prêt pour jouer pour la Jamaïque

Ces dernières semaines, la BBC affirmait même que Greenwood avait obtenu un passeport jamaïcain. Un document lui permettant donc de rejoindre l’équipe nationale du pays. Fallait-il encore que le joueur passé par Getafe demande un dernier changement, à savoir passer de la fédération anglaise à la fédération jamaïcaine de football. Et c’est bien là où le bât blesse. «Il lui reste à faire la demande de changement de Fédération (auprès de la FIFA) et ce n’est pas encore fait», indiquaient à ce titre certaines voix au sein de la sélection jamaïcaine.

Ce samedi, L’Equipe va même plus loin affirmant que «la positivité estivale semble envolée et on évoque aujourd’hui un joueur pas prêt pour jouer pour la Jamaïque». Si l’entourage de Greenwood n’a pas souhaité réagir, un retour au sein de la sélection anglaise n’est pas non plus d’actualité. «Je ne lui ai pas parlé, ni à son entourage. Il essaie de jouer pour la Jamaïque, donc on n’y a pas réfléchi davantage et on ne l’envisage pas pour notre équipe», déclarait Thomas Tuchel il y a un mois. Vous l’aurez compris, si Mason Greenwood brille de mille feux sous les couleurs de l’OM, sa présence sur la scène internationale est encore loin d’être une réalité…