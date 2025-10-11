Ousmane Dembélé va présenter son Ballon d’Or à la ville d’Évreux

Ousmane Dembélé va célébrer son titre de Ballon d’Or dans sa ville natale, Évreux, ce dimanche. Alors que le joueur du PSG est actuellement en convalescence et absent du rassemblement de l’équipe de France, il va en profiter pour être reçu à la mairie de la commune normande vers 16h pour recevoir la médaille de la ville et présenter le trophée devant ses anciens clubs et les habitants de la ville qui l’a vu grandir.

Le Ballon d’Or 2025 fera un passage au stade Mathieu Bodmer, où tout a commencé pour lui, dans un événement à portée symbolique pour lui et pour ses premiers clubs locaux. Ousmane Dembélé «veut une fête populaire dimanche, des choses simples, proches du peuple, nous attendons plusieurs milliers de personnes sur la place de la mairie comme sur le stade», a indiqué le maire d’Évreux, Guy Lefrand, auprès de l’AFP. Un joli message de la part de l’attaquant parisien de 28 ans, qui revient là où tout a commencé pour lui.