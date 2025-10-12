EdF : Kylian Mbappé rêve encore très grand en Coupe du Monde

Kylian Mbappé a été interrogé sur la Coupe du Monde, à l’heure où les Bleus se rapprochent de leur qualification officielle. Avec déjà deux Coupes du Monde réussis en carrière, l’attaquant du Real Madrid a encore soif de succès au Mondial «C’est un rêve de soulever à nouveau la Coupe du monde. J’ai eu la chance de le faire une fois et d’atteindre la finale dans une autre. Perdre fait très mal, surtout en finale, mais j’espère que, comme on dit, il n’y a pas deux sans trois. Je veux donc me rendre à une troisième finale et cette fois-ci, gagner. Je pense que nous avons appris de ce qui s’est passé en 2022, le football donne beaucoup d’occasions de le montrer et nous allons essayer de le faire en 2026», a-t-il déclaré au micro de Movistar.

Le capitaine des Bleus a poursuivi en analysant les forces actuelles de l’Equipe de France : «Nous avons un effectif très riche et c’est une chance. Mais dans le football d’une équipe nationale, vous pouvez avoir les meilleurs joueurs, et si vous ne créez pas un groupe fort et solidaire, avec une tactique qui vous permet de bien jouer, vous ne pouvez pas gagner la Coupe du monde. Nous connaissons le travail que nous avons et nous voulons réintégrer l’histoire du pays. C’est une très grande opportunité pour nous». En tout cas, les troupes de Didier Deschamps se rapprochent du premier objectif puisqu’en cas de victoire des Bleus ajoutée à un non-succès de l’Ukraine lundi soir offrirait officiellement le ticket qualificatif aux Tricolores.