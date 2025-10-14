Menu Rechercher
PSG : le retour de Marquinhos repoussé

Le retour sur le terrain de Marquinhos n’est pas pour tout de suite. Touché au quadriceps gauche face à l’Olympique de Marseille le 22 septembre dernier (0-1), le capitaine du Paris Saint-Germain va manquer la réception du Racing Club de Strasbourg, ce vendredi lors de la 8e journée de Ligue 1 au Parc des Princes, selon L’Équipe

Le Brésilien devrait rester un peu plus longtemps que prévu en soins. La présence du joueur de 31 ans, sur la pelouse de la Bay Arena pour le déplacement en Ligue des Champions contre Leverkusen (le 21 octobre), n’est pas assurée également.

Ligue 1
PSG
Marquinhos

