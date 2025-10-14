Menu Rechercher
Cameroun : Samuel Eto’o a piqué une colère noire en tribunes

Par Matthieu Margueritte
Cameroun 0-0 Angola

Tenu en échec à domicile par l’Angola (0-0), le Cameroun a vu le Cap-Vert se qualifier pour la première Coupe du Monde. Deuxième du classement du groupe D, le pays des Lions Indomptables va donc devoir passer par les barrages pour espérer voir les Etats-Unis, le Canada ou le Mexique.

CFOOT
🎥 Le President de la FECAFOOT pète un câble s’en prend violemment de façon verbale à un supporter des Lions dans La Tribune présidentielle du stade Amadou Ahidjo ce soir. #CFOOT #NonALaViolence ❌
Hier, l’ambiance était en tout cas électrique dans les tribunes présidentielles du stade Ahmadou Ahidjo. En effet, un individu a filmé une scène dans laquelle on entend un spectateur s’en prendre à Samuel Eto’o fils, le président de la fédération camerounaise. «Il faut qu’il parte de là. Imbécile ! C’est à cause de lui qu’on n’est pas qualifiés.» Face à ces invectives, Eto’o a alors piqué sa crise avant d’être retenu par plusieurs personnes.

Pub. le - MAJ le
