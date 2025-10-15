Manchester United veut Jobe Bellingham

Après une belle année à Sunderland, Jobe Bellingham (20 ans) a rejoint le Borussia Dortmund durant le mercato d’été. Un club où son frère Jude a brillé par le passé. Il espérait suivre ses traces. Sauf que son aventure au BVB n’est pas comme il l’imaginait, notamment en ce qui concerne son temps de jeu. Son père, Mark, a d’ailleurs poussé une gueulante.

En Angleterre, on suit de près le cas de Jobe Bellingham. Ce mercredi, le Daily Mail révèle que Manchester United aimerait le récupérer. Ruben Amorim aime beaucoup le joueur, qui pourrait parfaitement s’intégrer au style de jeu de son équipe. Et ce n’est pas le seul. Crystal Palace est aussi à l’affût. Il reste à savoir ce que le principal intéressé en pense, ainsi que les Marsupiaux qui ont payé 30 M€ pour le faire signer jusqu’en 2030.