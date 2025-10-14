Algérie, OM : Petkovic donne des nouvelles d’Amine Gouiri

Face au choc, il y avait de quoi être inquiet. Dans les dernières minutes de la rencontre entre l’Algérie et l’Ouganda, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, Amine Gouiri a été victime d’un gros tampon du portier adverse, Salim Magoola. Sonné et vraisemblablement touché à l’épaule, l’attaquant marseillais est resté de longues minutes au sol avant de sortir sur civière, tout comme son agresseur.

Ce dernier a provoqué le penalty de la victoire pour les Fennecs, vainqueurs 2-1, mais il a également envoyé l’international algérien à l’hôpital où il passe des examens, d’après Vladimir Petkovic. «Il a pris un coup très fort sur l’épaule et la tête, a commenté le sélectionneur en conférence de presse. Il faut évaluer sa situation. Selon mes informations, il est déjà parti pour des contrôles et on espère que ça ne sera pas trop grave.»