OM : la réaction de Balerdi après la défaite à Lille

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Leonardo Balerdi @Maxppp
Marseille 1-5 Paris SG

Le LOSC a fait le job. Ce vendredi soir, la formation de Bruno Genesio a pris le meilleur sur l’OM (1-0) et revient à la hauteur de son adversaire du soir. Pour Marseille, c’est une nouvelle contre-performance et une nouvelle occasion manquée de reprendre la tête du classement. Et cette défaite frustre le capitaine Balerdi qui aurait aimé que son équipe presse mieux dans ce match.

«C’est dur de l’expliquer. On n’a pas fait les choses bien en première période. On a fait mieux en 2e période, mais on a pas pu revenir. On doit améliorer des choses. Faut revoir ce match pour savoir. La pression ? Nan, il faut améliorer quelque chose, je ne sais pas. On n’a pas pressé, sur le pressing, on aurait pu aller plus fort pour montrer un signal, je sais pas. Aujourd’hui, on ne l’a pas fait. »

