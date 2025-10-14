Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Afrique

Algérie : Amine Gouiri sort sur civière contre l’Ouganda

Par Kevin Massampu
1 min.
Gouiri avec l'Algérie @Maxppp
Algérie 2-1 Ouganda

L’Algérie retient son souffle. À l’occasion du dernier match des Fennecs dans ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 contre l’Ouganda, Amine Gouiri a été violemment percuté dans le dos par le gardien ougandais, Salim Magoola. L’avant-centre de l’Olympique de Marseille a été évacué sur civière de la pelouse du Stade Hocine Aït Ahmed (Tizi Ouzou).

L'Équipe
Amine Gouiri sort sur blessure et sur civière après un énorme choc avec le gardien ougandais Salim Magoola !

#lequipeFOOT
Un nouveau gros choc pour Gouiri, visiblement touché à l’épaule, qui avait déjà connu une situation similaire avec l’OM, en septembre dernier, face à Lorient. Le joueur de 25 ans avait été percuté par Bamo Meïté avant d’être évacué du Vélodrome, sur civière.

