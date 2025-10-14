Algérie : Amine Gouiri sort sur civière contre l’Ouganda

L’Algérie retient son souffle. À l’occasion du dernier match des Fennecs dans ces éliminatoires à la Coupe du Monde 2026 contre l’Ouganda, Amine Gouiri a été violemment percuté dans le dos par le gardien ougandais, Salim Magoola. L’avant-centre de l’Olympique de Marseille a été évacué sur civière de la pelouse du Stade Hocine Aït Ahmed (Tizi Ouzou).

Un nouveau gros choc pour Gouiri, visiblement touché à l’épaule, qui avait déjà connu une situation similaire avec l’OM, en septembre dernier, face à Lorient. Le joueur de 25 ans avait été percuté par Bamo Meïté avant d’être évacué du Vélodrome, sur civière.