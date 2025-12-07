Menu Rechercher
PSG : Matvey Safonov ne partira pas cet hiver

Matvey Safonov sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Arrivé à l’été 2024, Matvey Safonov semble pourtant avoir trouvé ses marques au PSG. Parfaitement intégré au groupe, le portier russe s’est adapté sans difficulté à son nouvel environnement, capable de communiquer en français et en anglais au quotidien. En interne, son comportement et son investissement sont jugés positifs, loin des turbulences extérieures qui ont parfois entouré son arrivée.

Selon L’Équipe, la question d’un éventuel départ n’a d’ailleurs jamais été évoquée lors de la récente rencontre entre son agent et le conseiller sportif de QSI, Luis Campos, il y a un mois au Campus (Poissy). « N’oubliez pas qu’on l’a fait signer pour cinq ans », glisse-t-on pour balayer toute rumeur. Une manière d’affirmer la stabilité de la situation du gardien, inscrit dans le projet parisien malgré son manque cruel de temps de jeu (une seule apparition, cette saison) et sa relation scrutée avec l’Ukrainien Illia Zabarnyi.

