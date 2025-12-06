Menu Rechercher
Commenter 13
Coupe Arabe

Coupe Arabe : l’Algérie pulvérise le Bahreïn

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Madjid Bougherra, entraîneur de l'Algérie A' @Maxppp
Bahreïn 1-5 Algérie

Après un nul inaugural face au Soudan en Coupe Arabe (0-0), l’Algérie voulait enfin lancer sa compétition ce samedi face au Bahreïn. Et après une sacrée performance collective, les Fennecs n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire du jour. Lancé par Berkane (1-0) sur un caviar d’Atal (0-1, 24e), les hommes de Madjid Bougherra ont été rejoints trois minutes plus tard sur un but d’Abduljabbar (1-1, 27e).

La suite après cette publicité

Trois minutes plus tard, la sensation Adil Boulbina remettait les Algériens devant au tableau d’affichage en étant à la conclusion d’une belle action collective (1-2, 30e). Avant la pause, Yassine Benzia a permis à l’Algérie de faire le break sur penalty (1-3, 45+7e). Au retour des vestiaires, Redouane Berkane et Adil Boulbina se sont offerts des doublés pour sceller le succès des leurs (1-5). Avec cette victoire, l’Algérie prend provisoirement la tête de son groupe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe Arabe
Algérie

En savoir plus sur

Coupe Arabe Coupe Arabe
Algérie Flag Algérie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier