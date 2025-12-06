Coupe Arabe : l’Algérie pulvérise le Bahreïn

Après un nul inaugural face au Soudan en Coupe Arabe (0-0), l’Algérie voulait enfin lancer sa compétition ce samedi face au Bahreïn. Et après une sacrée performance collective, les Fennecs n’ont fait qu’une bouchée de leur adversaire du jour. Lancé par Berkane (1-0) sur un caviar d’Atal (0-1, 24e), les hommes de Madjid Bougherra ont été rejoints trois minutes plus tard sur un but d’Abduljabbar (1-1, 27e).

Trois minutes plus tard, la sensation Adil Boulbina remettait les Algériens devant au tableau d’affichage en étant à la conclusion d’une belle action collective (1-2, 30e). Avant la pause, Yassine Benzia a permis à l’Algérie de faire le break sur penalty (1-3, 45+7e). Au retour des vestiaires, Redouane Berkane et Adil Boulbina se sont offerts des doublés pour sceller le succès des leurs (1-5). Avec cette victoire, l’Algérie prend provisoirement la tête de son groupe.