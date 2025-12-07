Arne Slot dézingue Ibrahima Konaté, la presse salue l’exploit de Lionel Messi avec l’Inter Miami

Ibrahima Konaté passe au travers contre Leeds

Liverpool a encore concédé le match nul face à Leeds (3-3) et rentre dans une grosse crise. “La machine Slot s’arrête sans le talisman Salah” pour le Mirror. Liverpool a laissé filer une avance de 3-1 à Elland Road, pour finir à un nul 3-3 frustrant pour Arne Slot. Hugo Ekitiké a inscrit un doublé, mais son compatriote Ibrahima Konaté a relancé Leeds en offrant un penalty aux Whites. Une faute évitable pour son entraineur qui n’a pas hésité à le pointer du doigt en conf de presse d’après-match. « Il fait beaucoup de bonnes choses mais il a été un peu trop présent sur la scène de crime, comme j’ai entendu dire en Angleterre. Cela signifie qu’il est impliqué sur les buts que nous avons concédés, mais si vous êtes un défenseur central, ça arrive dans le football », a commencé le technicien néerlandais.

Lionel Messi triomphe encore !

L’Inter Miami de Leo Messi a remporté sa première MLS ! “Mode Mondial” pour le journal argentin Olé qui célebre sa légende. Victorieux de la Conference Est après avoir triomphé contre le New York City FC, l’Inter Miami retrouvait les Vancouver Whitecaps de Thomas Müller pour une finale historique. Lionel Messi a délivré une passe décisive pour son compatriote argentin, Rodrigo De Paul. “Lionel Scaloni se frotte déjà les mains en voyant ça”, écrit Olé. “Historico Leo” peut-on lire en une du journal catalan Sport. L’Argentin a réalisé une saison XXL avec 35 buts et 16 passes décisives et ajoute ainsi un nouveau titre à une carrière déjà monumentale à 38 ans. Pour L’Equipe, c’est LE Miami de Messi qui a été sacré champion. Avant l’arrivée de l’Argentin, le club n’avait jamais rien gagné et aujourd’hui, ils ont quatre titres dont 1 Major League Soccer.

Safonov met Chevalier sous pression

Le PSG a écrasé Rennes hier soir au Parc des Princes, une victoire marquée par la très belle prestation de Matvey Safonov. Si Kvara a inscrit un doublé et pris la lumière, Matvey Safonov a envoyé un message fort à Lucas Chevalier et Luis Enrique. Relégué sur le banc des remplaçants depuis son arrivée dans la capitale française, le gardien avait une belle opportunité de se montrer à son avantage lors de ce match. Rassurant dans ses premières relances et n’hésitant pas à donner de la voix pour placer sa défense, Safonov a surtout fait lever le Parc des Princes en détournant magistralement la frappe d’Esteban Lepaul sur son poteau en première mi-temps. Mis en confiance par cette première parade, le Russe a encore sorti le grand jeu sur une tentative de Valentin Rongier quelques minutes plus tard. Une chose est sûre, Matvey Safonov a prouvé, ce samedi soir, qu’il pouvait être plus qu’un simple joker de luxe.