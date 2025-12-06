Le programme complet de l’Algérie pour la Coupe du Monde 2026

L’Algérie connaît désormais le calendrier qui l’attend lors de la phase de groupes du Mondial 2026, et les Fennecs débuteront par un choc XXL face au champion du monde en titre. Leur premier rendez-vous est fixé au 16 juin à 4h (heure française) contre l’Argentine, à Kansas City, une affiche prestigieuse qui donnera immédiatement le ton dans ce groupe J. Un défi de taille pour les hommes de Vladimir Petković, déterminés à montrer qu’ils peuvent rivaliser avec les plus grandes nations dès leur entrée dans la compétition.

La suite après cette publicité

La suite du parcours mènera les Algériens du côté de la Bay Area, où ils affronteront la Jordanie le 22 juin à 8h (heure française), avant de conclure leur phase de groupes le 27 juin à 5h (heure française) à Kansas City face à l’Autriche. Deux rencontres cruciales dans la course aux seizièmes de finale, où chaque détail comptera. Entre un début de tournoi particulièrement relevé et des horaires exigeants, l’Algérie devra se montrer solide et lucide pour espérer décrocher son billet pour la phase à élimination directe.