CdM 2026 : l’Algérie a hérité du groupe de la mort d’après la data

Ce vendredi, le tirage au sort de la Coupe du monde a eu lieu aux Etats-Unis. Alors que la France a hérité d’une poule difficile avec la Norvège et le Sénégal, elle n’a pas pour autant le groupe le plus relevé de la compétition. En effet, selon l’analyste data Opta, le groupe de la mort est le J qui n’est autre que celui de l’Algérie.

Présent aux côtés de l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie, les Fennecs sont dans le groupe le plus relevé d’après l’analyste qui se base sur de nombreuses données pour noter les équipes de 1 à 100. Alors que l’Argentine a une note de 97,8/100, l’Autriche est évaluée à 75,3, l’Algérie a 72,2 et la Jordanie est notée à 63,1. Ce qui fait une moyenne de 77,1 qui est la plus élevée du tournoi. Le groupe de la France est le deuxième avec une note moyenne de 76,7.