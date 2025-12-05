Ligue 1 : grâce à Ethan Mbappé, le LOSC dompte un OM décevant

Ce vendredi soir, entre une actualité riche liée au tirage au sort de la Coupe du monde 2026, il y avait de la Ligue 1. Et il y avait une très grosse affiche entre le LOSC et l’OM. Un choc du haut de tableau avec un enjeu. Pour Marseille, la victoire était impérative pour reprendre la tête du championnat et mettre la pression sur le PSG qui affronte Rennes. Pour le LOSC, un succès ce soir à domicile aurait permis de revenir à hauteur de l’adversaire du soir. Et Bruno Genesio était ambitieux, alignant une équipe offensive au coup d’envoi avec Igamane (préféré à Giroud), Sahraoui, Ethan Mbappé et Haraldsson, alors que De Zerbi pouvait compter sur le retour de Balerdi en défense et donc de sa défense à trois avec Pavard et Aguerd.

Série en cours Plus de statistiques Lille V V V D D Marseille N V V V D

Et dans une rencontre qui démarrait très fort avec un LOSC agressif sur le porteur du ballon, l’OM semblait complètement bousculé, perturbé et surtout moins précis dans son placement défensif. Lille ne tardait pas avant d’en profiter. Quand ce n’est pas Kylian Mbappé, c’est Ethan qui punissait une défense marseillaise attentiste. Le jeune milieu de terrain profitait d’une longue ouverture de Bentaleb pour mystifier Rulli, dont la sortie laissait un peu à désirer, grâce à son contrôle. Il n’avait plus qu’à conclure dans le but vide (1-0, 10e).

L’OM gâche encore

En confiance, Lille déroulait son football et Perraud ne manquait pas de tromper Rulli une seconde fois dans ce match (13e). On pensait alors que la mauvaise nouvelle avec la sortie d’Hamza Igamane sur blessure allait freiner les ardeurs du LOSC. Du tout. Son remplaçant, Olivier Giroud, se mettait tout de suite en évidence et faisait mal à l’OM. En souffrance, la formation de Roberto De Zerbi décevait. Pour preuve, il fallait attendre la 45e pour voir le premier tir marseillais de la partie, signé Emerson. Réaliste, Lille rentrait à la pause avec une avance logique.

Au retour des vestiaires, l’équation était simple pour Marseille : enflammer la rencontre pour revenir et croire aux trois points. Mais le miracle n’a pas eu lieu et ce soir les Marseillais n’y étaient pas, à l’image d’un Greenwood transparent. Mais même comme ça, l’ancien de Manchester United n’a eu besoin de sortir qu’une fois de son rythme nonchalant pour faire trembler le stade Pierre-Mauroy. Après un rush solitaire, il se présentait seul devant Berk Özer. Mais le gardien turc réalisait une parade sensationnelle d’une main ferme. L’arrêt de la saison, clairement. En contre, Lille manquait des opportunités, avec un Haraldsson qui ne cessait de gâcher des contres en supériorité numérique. Dans une fin de match décousue, le score ne bougea plus. L’OM, qui a terminé avec ses jeunes Bakolo, Vaz, Nadir et Mmadi, manque une belle opportunité au classement. Lille remonte à la 4e place du classement alors que Marseille, déjà accroché par le TFC au Vélodrome le week-end dernier, reste 3e en attendant les autres matches du week-end.