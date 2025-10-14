Menu Rechercher
PSG : Vitinha répond à Zinedine Zidane

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vitinha sous les couleurs du PSG. @Maxppp

Interrogé sur les qualités de la paire parisienne João Neves-Vitinha, Zinedine Zidane avait été élogieux envers les deux Portugais. « Ils ne perdent jamais le ballon. ». Lundi, Vitinha a donc été invité à réagir à ces éloges. Et le joueur du PSG a apprécié.

« S’il l’a dit, je lui en suis reconnaissant. C’est clairement une référence pour tout le monde dans le monde du football. Encore plus pour un milieu de terrain. Pour quelqu’un qui joue au milieu de terrain, avoir une référence comme Zidane qui dit cela, c’est toujours important et cela me rend très heureux. Il ne me reste plus qu’à continuer, à maintenir mon niveau et à m’améliorer si possible. Je tiens à le remercier. »

