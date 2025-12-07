PSG - Rennes : les Titis de Luis Enrique ont encore crevé l’écran !

Les Titis de Luis Enrique ont pleinement participé à la fête, samedi soir, lors de l’écrasante victoire (5-0) du PSG face à Rennes. Dans le sillage de Warren Zaïre-Emery, encore séduisant dans ce rôle de latéral droit hybride, les jeunes pousses du club de la capitale ont régalé. Titularisé sur le front de l’attaque aux côtés du brillant Kvaratskhelia et de Barcola, Senny Mayulu n’a certes pas tout bien fait (1 duel remporté sur 7 disputés) mais aura eu le mérite de se montrer réaliste face au but. Auteur du deuxième but parisien sur un service en retrait de João Neves, le faux numéro 9 du PSG servait ensuite parfaitement son coéquipier géorgien, auteur d’un doublé face aux Rennais.

Mayulu, Mbaye et Ndjantou décisifs

Que dire également de l’entrée en jeu du néo-international sénégalais, Ibrahim Mbaye. Succédant à João Neves (80e), celui qui pourrait retrouver l’équipe de France l’été prochain (le Sénégal est présent dans le groupe I aux côtés de la France), a montré en quelques minutes pourquoi Luis Enrique l’appréciait autant. Mobile, inspiré sur ses prises de balle et semblant déterminé à l’idée de marquer les esprits, il subjuguait le Parc des Princes en envoyant un missile dans la lucarne d’un Brice Samba impuissant. Tout proche du doublé dans la foulée, le numéro 49 du PSG savourait logiquement au coup de sifflet final.

«On a tout fait pour assurer et maintenant, on doit continuer sur cette longueur d’ondes. On ne doit pas se stopper là. J’attendais ce moment là depuis longtemps. J’espère que ce sera une longue série. 17 ans au Parc des Princes, c’est un rêve d’enfant. Même si je suis encore enfant. Il n’y a pas grand chose à dire. J’espère que ça va continuer», se réjouissait l’intéressé au micro de L1+. Impliqué sur le but de Mbaye et passeur décisif sur la frappe de Gonçalo Ramos, Quentin Ndjantou aura, quant à lui, encore maximisé ses minutes passées sur le pré. Mis à l’honneur sur le terrain, le futur du PSG l’était aussi face aux médias.

David Boly et Noham Kamara en salle d’attente

«J’essaie de me donner à fond, je suis un jeune, je ne parle pas, je fais mon boulot. Luis Enrique me donne des conseils, j’écoute et je fais le boulot. Tout le monde me donne des conseils que ce soit Ousmane Dembélé ou Marqui», révélait, à ce titre, le numéro 24 parisien. Quelques minutes plus tôt, c’est Warren Zaïre-Emery qui revenait sur son retour en grâce. «Je ne peux pas dire mais je me sens bien, en confiance. J’ai encore une grosse marge de progression je pense. Ça peut arriver dans une carrière de ne pas toujours être au même niveau, l’objectif, c’est que ça n’arrive pas trop souvent», analysait l’international français.

Une chose est sûre, ces performances convaincantes ne devraient pas manquer de donner des idées au jeune David Boly, une nouvelle fois convoqué par Luis Enrique mais finalement resté sur le banc lors du récital parisien (5-0). «Je ne veux pas faire de cadeaux. Je ne fais aucun cadeau. Chaque fois qu’un joueur du Paris Saint-Germain et qu’un Titi joue, c’est parce qu’il mérite de jouer. Tu veux jouer. Tu dois mériter. Je peux faire jouer ma grand mère, même si elle est décédée malheureusement. Mais il n’y aura pas de cadeau. Si tu ne joues pas, ça veut dire que tu dois encore progresser», prévenait le coach parisien. En attendant, ces entrées réussies confirment, plus que jamais, les nouvelles ambitions du club de la capitale, à savoir faire de sa jeunesse le centre de son projet sportif.