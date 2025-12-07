PSG : la mise au point sur la relation Safonov-Zabarnyi

L’absence d’Illia Zabarnyi samedi soir, lors de PSG-Rennes (5-0), n’a pas seulement fait parler sur le plan sportif. La relation entre l’Ukrainien et le Russe Matvey Safonov a ravivé de nombreuses spéculations, dans un contexte géopolitique toujours extrêmement sensible. Face aux rumeurs, Luis Enrique était monté au créneau pour éteindre toute polémique. « Il est malade », avait-il sèchement lancé, évoquant une grippe accompagnée d’une forte fièvre. Une version officielle qui n’a toutefois pas empêché les interprétations.

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, la présence de Safonov dans l’effectif parisien avait pourtant bien été abordée lors des négociations autour de l’arrivée de Zabarnyi, cet été. En interne, on assure que « tout a été pris en compte » et que la relation entre les deux hommes reste strictement professionnelle. Engagé publiquement contre l’invasion de l’Ukraine, Zabarnyi a pris soin de ne pas associer son image à celle du portier de la sélection russe. Un positionnement compréhensible selon le PSG, même si, officiellement, « il n’y a rien d’anormal entre eux ».