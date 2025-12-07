Menu Rechercher
Commenter 9
Ligue 1

PSG : la mise au point sur la relation Safonov-Zabarnyi

Par Kevin Massampu
1 min.
Matvey Safonov @Maxppp

L’absence d’Illia Zabarnyi samedi soir, lors de PSG-Rennes (5-0), n’a pas seulement fait parler sur le plan sportif. La relation entre l’Ukrainien et le Russe Matvey Safonov a ravivé de nombreuses spéculations, dans un contexte géopolitique toujours extrêmement sensible. Face aux rumeurs, Luis Enrique était monté au créneau pour éteindre toute polémique. « Il est malade », avait-il sèchement lancé, évoquant une grippe accompagnée d’une forte fièvre. Une version officielle qui n’a toutefois pas empêché les interprétations.

La suite après cette publicité

Selon L’Équipe, la présence de Safonov dans l’effectif parisien avait pourtant bien été abordée lors des négociations autour de l’arrivée de Zabarnyi, cet été. En interne, on assure que « tout a été pris en compte » et que la relation entre les deux hommes reste strictement professionnelle. Engagé publiquement contre l’invasion de l’Ukraine, Zabarnyi a pris soin de ne pas associer son image à celle du portier de la sélection russe. Un positionnement compréhensible selon le PSG, même si, officiellement, « il n’y a rien d’anormal entre eux ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Matvey Safonov
Illia Zabarnyi

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Matvey Safonov Matvey Safonov
Illia Zabarnyi Illia Zabarnyi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier