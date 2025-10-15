PSG : bonne nouvelle pour Ousmane Dembélé et Désiré Doué

Le Paris Saint-Germain entrevoit enfin des nouvelles positives sur le plan médical après un début de saison marqué par une série impressionnante de blessures. Ousmane Dembélé, victime d’une lésion sévère à l’ischio-jambier droit début septembre, touche au but. Après avoir poursuivi sa rééducation à Aspetar, au Qatar, l’ailier parisien a repris l’entraînement collectif et pourrait réintégrer le groupe dès vendredi pour la réception de Strasbourg d’après L’Équipe. Même constat encourageant pour Désiré Doué, remis de sa blessure au mollet, et pour Fabian Ruiz, simplement préservé après une fatigue musculaire. En revanche, le staff reste vigilant dans le suivi de Khvicha Kvaratskhelia, récemment revenu avec la Géorgie, afin d’éviter toute rechute.

Certains cas nécessitent davantage de patience. João Neves, touché à une cuisse, poursuit son travail de reprise tandis que Bradley Barcola, ménagé après des douleurs persistantes aux quadriceps, n’a pas encore retrouvé l’entraînement complet. Le jeune Senny Mayulu est espéré pour vendredi, mais le capitaine Marquinhos, lui, devra encore patienter. Le défenseur brésilien, blessé au quadriceps gauche, manquera vraisemblablement la réception de Strasbourg ainsi que le déplacement à Leverkusen en Ligue des Champions.