Ligue 1

PSG : Ousmane Dembélé va poursuivre sa rééducation au Qatar

Par Valentin Feuillette
1 min.
Ousmane Dembélé @Maxppp

Le PSG a annoncé ce dimanche soir qu’Ousmane Dembélé se rendra cette semaine à ASPETAR, à Doha au Qatar, pour poursuivre son processus de rééducation. L’attaquant, absent depuis un mois en raison d’une blessure, n’a pas pu participer aux derniers matchs de son équipe dont la victoire contre l’AJ Auxerre (2-0), mais a néanmoins pu présenter son Ballon d’Or aux supporters parisiens au cours d’une cérémonie d’après-match au Parc des Princes.

Paris Saint-Germain
Dans le cadre de son processus de rééducation, Ousmane Dembélé se rendra à ASPETAR, à Doha, cette semaine.
Voir sur X

Ce communiqué officiel du PSG intervient alors que le club parisien doit gérer une véritable hécatombe de blessures, affectant plusieurs cadres de l’équipe. Le retour de Dembélé est particulièrement attendu, alors même que ses coéquipiers se préparent activement au choc de Ligue des Champions Dans quatre jours, le PSG affrontera le FC FC Barcelonee.

Pub. le - MAJ le
