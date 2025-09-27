PSG : incompréhension autour de la sortie de Vitinha !

Quelques minutes après l’ouverture du score d’Illia Zabarnyi contre l’AJ Auxerre au Parc des Princes, Vitinha, titulaire ce samedi dans l’entrejeu parisien, a dû céder sa place à la 36e minute pour laisser Achraf Hakimi rentrer en jeu.

Alors que la liste de blessures continue de s’agrandir du côté du PSG à quelques jours du déplacement à Barcelone, le milieu portugais semblait, quant à lui, totalement surpris et dans l’incompréhension à sa sortie du terrain. A voir si Vitinha a ressenti une petite gène musculaire ou si Luis Enrique a fait un choix tactique après l’ouverture du score.