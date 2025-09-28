Le PSG jouera la finale de la Coupe Intercontinentale au Qatar

Une nouvelle finale à disputer pour le Paris Saint-Germain. Le vainqueur de la Ligue des Champions 2024-2025 disputera la finale de la Coupe Intercontinentale, le 17 décembre prochain au Qatar, a communiqué la FIFA ce dimanche. Cette compétition reprend l’ancien format de la Coupe du Monde des Clubs, après avoir été remaniée en 2024. Désormais, le vainqueur de la C1 se qualifie directement en finale, au lieu des demi-finales.

En revanche, l’adversaire du Paris Saint-Germain n’est pas encore connu. Le 23 septembre dernier, le Pyramids FC (Égypte) a battu Al-Ahli (Qatar) et s’est qualifié pour les demi-finales (la Challenge Cup). Le dernier vainqueur de la Ligue des Champions africaine doit attendre la fin de la Copa Libertadores pour connaître son adversaire. L’équipe championne du tournoi sud-américain jouera ensuite contre Cruz Azul (Mexique), vainqueur de la Ligue des Champions de la CONCACAF, avant d’affronter le club égyptien. Il faudra encore attendre quelques semaines avant de connaître l’équipe qui défiera les hommes de Luis Enrique, mi-décembre.