Atlético de Madrid - Real Madrid : les notes du match

Le Real Madrid n’est plus invaincu en Liga. Leaders du championnat espagnol après six succès en autant de rencontres, les hommes de Xabi Alonso ont chuté pour la première fois de la saison, qui plus est, sur le terrain de l’Atlético de Madrid, ce samedi, à l’occasion de la 7e journée. Pour ce choc face aux Colchoneros, l’entraîneur espagnol avait décidé de relancer d’entrée Jude Bellingham au milieu, avec Tchouaméni et Valverde. Arda Güler était, lui, préféré à Mastantuono pour accompagner Vinicius et Mbappé en attaque. Du côté adverse, Antoine Griezmann débutait la rencontre sur le banc, Simeone lui préférant le duo Sørloth-Álvarez pour l’animation offensive.

Poussé par son public, l’Atlético a bousculé un Real beaucoup attentiste et a vu sa bonne entame de match être récompensée après seulement un quart de jeu. Après un centre de Simeone, Robin Le Normand prenait le dessus sur Tchouaméni et catapultait le ballon de la tête au fond des filets de Courtois (14e, 1-0). Un avantage de courte durée puisque le Real a vite répondu, et comme souvent, grâce à Kylian Mbappé. Lancé dans le dos de Lenglet, le numéro 10 du Real s’en allait battre Oblak d’une frappe croisée pour l’égalisation… sur la première occasion de la Maison Blanche (25e, 1-1). Passeur, Arda Güler s’est ensuite mué en buteur, en reprenant de volée un centre de Vinícius Júnior pour donner l’avantage aux visiteurs (36e, 1-2). Renversé, l’Atlético n’a néanmoins pas abdiqué. Si Lenglet a vu son but être refusé pour une main (44e), l’égalisation d’Alexander Sorløth, de la tête, a bien été validée (45e+3, 2-2). De quoi conclure une première période très animée.

L’Atlético fait chuter le Real Madrid

La seconde période n’a pas baissé en intensité et a vu l’Atlético reprendre les devants, grâce à un penalty de Julián Álvarez (51e, 3-2). Le champion du Monde 2022, triple buteur contre le Rayo Vallecano cette semaine, s’est même offert un doublé après un magnifique coup franc, imparable pour Courtois (63e, 4-2). Les entrées de Mastantuono, de Camavinga et de Rodrygo n’ont rien changé à l’issue de cette rencontre, qui s’est même conclue par la première réalisation d’Antoine Griezmann, après 22 matchs sans marquer (90e+4, 5-2).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Real Madrid 18 7 +8 6 0 1 16 8 4 Atlético 12 7 +5 3 3 1 14 9

Avec cette claque (5-2), Xabi Alonso connaît donc son premier revers avec le Real, toutes compétitions confondues, cette saison. Un résultat qui fait le bonheur du FC Barcelone, deuxième avec deux points de retard. En cas de victoire contre la Real Sociedad ce dimanche, les Blaugranas passeront en tête de la Liga. Quant à l’Atlético de Madrid, ce succès fondateur les replace dans le top 4 du championnat.

L’homme du match : Julian Alvarez (8) : sous les yeux de Radamel Falcao en tribunes, le buteur argentin a démarré discrètement avant de prendre de l’importance au fil des minutes. Dans un rôle plus reculé que celui de Sorloth, il a régalé par sa qualité technique et son activité, adressant plusieurs centres dangereux dans la surface du Real. Sans opportunités franches dans le jeu, la Araña a profité d’un penalty (51e) puis d’un coup franc direct pour s’offrir un doublé. Sa deuxième réalisation, un tir parfaitement enroulé du pied droit au-dessus du mur, est absolument sublime. Auteur de cinq buts en deux matchs cette semaine, il confirme son excellente forme du moment.

Atlético de Madrid

- Oblak (4) : le gardien slovène n’a pas commis de bourdes, mais n’a pas réalisé de miracles non plus, se montrant impuissant face aux tentatives des joueurs du Real Madrid. Trop lent à se coucher, il a vu Mbappé marquer dans un angle fermé dès sa première tentative (25e). Bis repetita à la 36e minute, lorsque la frappe d’Arda Güler lui passe à quelques centimètres de la main gauche.

- Llorente (5) : il a profité des premières minutes étouffantes de son équipe pour se mettre en évidence offensivement, en combinant avec Barrios et Simeone dans le couloir droit, mais il a souffert face à Vinicius une fois que le Real a posé le pied sur le ballon. Ses nombreuses erreurs l’ont empêché d’aider les siens plus haut sur le terrain.

- Le Normand (5,5) : l’international espagnol a concrétisé l’excellente entame de match des Colchoneros. Dans la surface, il a sauté plus haut que Tchouaméni et Militão pour smasher le ballon dans la cage de Courtois, servi par un centre de Simeone (14e). Il peut néanmoins s’en vouloir d’avoir été coupable à deux reprises sur l’action du deuxième but merengue : d’abord en dégageant dans les pieds d’un adversaire, puis en se faisant éliminer trop facilement par Vinicius lors d’un duel mal maîtrisé avec Llorente (36e).

- Lenglet (5) : comme son compère en défense centrale, il a souffert face aux assauts du Real Madrid dans la surface colchonera. Il a par ailleurs été averti d’un carton jaune pour un tirage de maillot sur Mbappé (56e). Il s’est cependant rattrapé par un rôle majeur dans les sorties de balle de son équipe, notamment grâce à des passes longues précises, comme un joli extérieur du pied vers Gonzalez en seconde période.

- Hancko (5) : à l’image de ses coéquipiers de grande taille, il a su protéger l’espace aérien de l’Atlético et apporter de la présence dans la surface adverse lors des coups de pied arrêtés offensifs. Défensivement, ses statistiques sont plus qu’honorables, avec surtout deux tirs bloqués et quatre tacles réussis. Remplacé par Galan (83e).

- Simeone (7) : pas toujours juste techniquement, l’Argentin a fait honneur à la combativité et à la grinta de son père. Multipliant les courses dans le dos de Carreras en première période, il s’est offert une jolie passe décisive avec ce centre précis vers Le Normand (14e). Malgré un carton jaune à la 82e, il a harcelé Vinicius puis Rodrygo pendant toute la rencontre.

- Barrios (7,5) : le milieu de 22 ans a signé une prestation des plus complètes. Des passes précises pour contourner le pressing adverse, plusieurs courses vers l’avant balle au pied, une bonne réaction à la perte de balle… le tout avec une précision déjà caractéristique. Il a obligé Carreras, pourtant très solide défensivement, à réaliser sa pire prestation depuis son arrivée à la Casa Blanca.

- Koke (6,5) : le capitaine des Colchoneros a livré une prestation très sérieuse au milieu de terrain. En 90 minutes, le vétéran de 33 ans n’a perdu que cinq ballons. Impeccable dans son jeu long, il a parfaitement servi Sorloth avant la pause pour l’égalisation.

- Gonzalez (6) : arrivé cet été de la Juventus, l’Argentin de 27 ans a retrouvé des couleurs à Madrid. Aligné dans un rôle d’ailier gauche, il a mis en difficulté Carvajal jusqu’à son remplacement par Griezmann (83e). L’attaquant français a d’ailleurs marqué après une disette de 22 matchs, servi par Baena.

- Alvarez (8) : voir ci-dessus

- Sorloth (6) : le Norvégien a été un élément clé dans le dispositif de Diego Simeone, dominant la défense du Real dans les airs grâce à son 1,94 m. C’est ainsi qu’il a égalisé de la tête avant la pause, devant Huijsen, sur un centre lointain de Koke (45e+3). En revanche, il n’a pas fait preuve de la même efficacité au sol et peut s’en vouloir d’avoir perdu deux face-à-face avec Courtois après avoir trop tardé à déclencher (3e, 62e). Remplacé par Gallagher (67e).

Real Madrid

- Courtois (3,5) : aligné dans les buts madrilènes, le Belge se distinguait d’abord par un dégagement manqué (2e). Après une claquette rassurante sur la tête de Sorloth (11e), il s’inclinait finalement sur le coup de casque de Le Normand (14e). Pas exempt de reproches sur son placement sur le but des Colchoneros, il était ensuite sauvé par son poteau sur la frappe d’Alvarez (39e) avant de s’incliner sur une nouvelle tête à bout portant de Sorloth (45+2e). Encore battu sur le penalty d’Alvarez (51e), il s’interposait face à Gonzalez dans la foulée (60e) avant de sortir le grand jeu face à Sorloth (62e). Il ne pouvait cependant rien sur le coup franc magistral d’Alvarez (64e), ni sur la frappe en finesse de Griezmann (90+4e).

- Carvajal (3,5) : capitaine des Merengues, le latéral droit espagnol a fait preuve d’une belle solidité sur le plan défensif, notamment face à Julian Alvarez. Plus discret sur le plan offensif, il a globalement bien tenu son rang. Un match trop neutre dans l’ensemble. Remplacé par Camavinga, repositionné dans l’entrejeu.

- Militao (4) : le défenseur brésilien n’a pas tardé à briller dans ce derby madrilène. Auteur d’un retour splendide dans les pieds de Sorloth (3e), il sauvait une première fois ses partenaires. Un geste salvateur qui ne cachait toutefois pas la fragilité des Madrilènes en début de match. Trop laxiste sur l’ouverture du score des Colchoneros, il cédait finalement sa place à la pause, touché à la cheville. Remplacé par Asencio (3,5). Le jeune espagnol se montrait d’abord solide avant de découper Alvarez et d’écoper d’un carton jaune. En souffrance face aux attaquants madrilènes, il symbolisait lui aussi la fragilité des Merengues.

- Huijsen (3) : arrivé de Bournemouth cet été, le défenseur de 20 ans a vécu une rencontre très compliquée. Gêné par la mobilité d’Alvarez et Sorloth, le Néerlandais était totalement battu sur le second but des Colchoneros (45+2e). Friable dans les airs et rarement rassurant, il a trop souvent été dépassé.

- Carreras (2,5) : présent dans le couloir gauche de la défense madrilène, l’ancien joueur de Benfica est totalement passé à côté de sa première période. Face aux montées de Marcos Llorente et Giuliano Simeone, l’Espagnol a souvent failli. Peu rassurant techniquement, coupable de plusieurs pertes de balle, trop laxiste sur le but de Sorloth et averti d’un carton jaune sur une nouvelle intervention ratée, il poursuivait sa disasterclass au retour des vestiaires. Un match à oublier.

- Valverde (2,5) : maillon essentiel du collectif de Xabi Alonso, l’Uruguayen n’a pas montré son meilleur visage sur la pelouse du Metropolitano. Bien que rigoureux défensivement, à l’instar de ses quelques précieux retours, il n’a pas vraiment pesé sur cette rencontre, notamment dans l’utilisation du ballon. Pire encore, au fil des minutes, il a montré une fragilité peu habituelle, se rendant également coupable sur le dernier but des Colchoneros. Un match totalement raté.

- Tchouameni (3,5) : aux côtés de Valverde, l’international français a, lui aussi, rendu une copie assez neutre. Pris de la tête sur l’ouverture du score (14e), il a parfois affiché quelques difficultés face à l’envie et l’intensité des ouailles de Diego Simeone. Très discret balle au pied, il était finalement replacé en charnière centrale après l’entrée en jeu de Camavinga.

- Bellingham (4) : de retour dans le onze du Real, l’international anglais n’a pas compté ses courses. Auteur d’un gros retour défensif (17e), il a largement contribué à l’équilibre de son équipe. Un rendement défensif intéressant contrastant avec le déchet technique observé lors de ses prises d’initiative sur le plan offensif. De plus en plus discret au fil des minutes, il était finalement rappelé par Xabi Alonso. Remplacé par Rodrygo (70e), qui a tenté de réveiller les siens. En vain.

- Güler (5,5) : préférée à Mastantuono pour débuter ce derby, la pépite merengue a rapidement donné raison à Xabi Alonso. Complice avec Mbappé, il offrait un caviar à ce dernier sur le but de l’égalisation (25e). Inspiré et souvent trouvé par ses partenaires, il se muait en buteur. D’une frappe soyeuse, il redonnait l’avantage aux siens (37e). Malheuresement pour lui, sur une intervention non maitrisée, il était averti d’un carton jaune et offrait un penalty aux locaux (51e). Remplacé par Mastantuono (60e), qui a apporté son dynamisme sans pour autant trouver cette passe clé ou le chemin des filets. Averti dans les derniers instants pour un geste d’humeur.

- Mbappé (5,5) : auteur d’un début de saison fantastique, KM10 a d’abord porté les Merengues. Déterminé, impliqué défensivement et joueur le plus dangereux offensivement, il se voyait récompenser de ses efforts en égalisant d’une frappe croisée clinique sur la première réelle occasion madrilène (25e). Toujours plein d’envie, il peinait malgré tout à se mettre en évidence, conséquence directe de la prestation collective très décevante de la Casa Blanca. Très discret après la pause, il ne pouvait empêcher la défaite de siens.

- Vinicius Jr (4) : en difficulté ces dernières semaines, l’ailier brésilien a livré un premier acte assez paradoxal. Brouillon sur ses premières courses et frustré par l’intensité mise par les Colchoneros dans les duels, il s’offrait finalement un numéro de soliste sur le but de Guler (37e). Après cette offrande, il est malheureusement retombé dans ses travers. Peu trouvé, peu inspiré, il multipliait les pertes de balle, précipitant la défaite du Real.