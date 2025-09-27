Menu Rechercher
Liga

Majorque s’impose face à Alavés et obtient sa première victoire en Liga

Par André Martins
1 min.
Vedat Muriqi avec Majorque en Liga @Maxppp
Majorque 1-0 Alavés

Ce samedi après-midi, Majorque recevait le Deportivo Alavés dans le cadre de la septième journée de Liga. Dix-huitième au coup d’envoi avec seulement trois points, l’équipe de Jagoba Arrasate avait à cœur de s’offrir sa première victoire dans l’élite du football espagnol cette saison. C’est chose faite, puisque les Bermellones se sont imposés sur la pelouse du Son Moix par la plus petite des marges (1-0).

Majorque a ouvert le score grâce à Takuma Asano à la 37e minute. À la suite d’un joli une-deux avec le jeune Marc Domènech, le Japonais a conclu l’action en trompant le gardien adverse d’une frappe bien placée. Un but qui aura suffi à sceller le sort de la rencontre. Les visiteurs ont poussé au retour des vestiaires, mais ont manqué de réalisme. Seul à l’intérieur de la surface, Carles Aleñá a envoyé le ballon largement au-dessus de la cage majorquine (51e), tandis que Carlos Vicente a vu sa tentative stoppée par le portier Leo Román (79e), après le raté de Lucas Boyé à bout portant (64e). Malgré ce résultat, Majorque reste premier relégable à l’heure actuelle. Alavés occupe la dixième place.

