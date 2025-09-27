PSG : Ousmane Dembélé a reçu un message d’Emmanuel Macron

Cette semaine, Ousmane Dembélé est rentré dans l’histoire. Vainqueur du 69e Ballon d’Or de l’histoire, le joueur formé à Rennes est ainsi devenu le 6e Ballon d’Or français et a été récompensé de sa très belle saison avec le club de la capitale l’an dernier. Mis à l’honneur lors d’une grande cérémonie au Parc des Princes ce samedi après le succès contre Auxerre (2-0), l’attaquant de 28 ans est revenu sur sa semaine "mouvementée" au micro de Ligue 1+ :

La suite après cette publicité

«Partager le Ballon d’Or à la maison, ça fait toujours plaisir. Ils ont fait un accueil incroyable, que ce soit moi, toute l’équipe ou le coach qui a eu le trophée de meilleur entraîneur. C’est que du plaisir. Je m’attendais à ça, Marquinhos qui voulait pousser pour que je parle. (Le président de la République) a fait un petit message, c’est que des messages de tout le monde. La semaine a été mouvementée. Le lendemain de la cérémonie, il y a eu beaucoup d’interviews. Ces trois derniers jours étaient plus calmes.»