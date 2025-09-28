Barça : un ancien international polonais dézingue Hansi Flick

Des propos que l’on pourrait considérer comme lunaires. L’ancien gardien polonais Jan Tomaszewski (63 sélections) a vivement critiqué Hansi Flick lors d’une interview accordée à la chaîne polonaise Super Express, appelant même le FC Barcelone à ne pas prolonger le contrat de l’entraîneur allemand. Il estime que le club dispose d’un effectif suffisamment solide pour viser les plus grands titres, mais que le staff technique n’est pas à la hauteur.

«Barcelone a un effectif pour jouer la Coupe du Monde, à laquelle il n’a même pas participé. Il a, sans aucun doute, une équipe pour la Ligue des Champions, le trophée le plus important. Malheureusement, le staff technique devrait tenir jusqu’à la fin, mais j’espère qu’on ne lui prolongera pas son contrat, car ce monsieur allemand ne donne pas satisfaction. Il ne peut pas continuer. Avec une telle arme footballistique, il aurait dû tout gagner en Europe, et ils ont perdu contre l’Inter, une bonne équipe, certes, mais la finale 5-0 contre le PSG les a exposés au grand jour», a-t-il déclaré. Tomaszewski a conclu en conseillant à Robert Lewandowski de quitter Barcelone pour rejoindre l’Arabie saoudite.