Menu Rechercher
Commenter 3
Liga

Deux nouveaux blessés au Real Madrid après la défaite contre l’Atlético

Par André Martins
1 min.
Éder Militão sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp
Atlético 5-2 Real Madrid

Le Real Madrid a lourdement chuté lors du derby face à l’Atlético de Madrid (5-2) au Metropolitano, samedi après-midi, subissant ainsi sa première défaite en Liga sous les ordres de Xabi Alonso. Julián Álvarez a été le grand artisan de la victoire des Colchoneros avec un doublé, dont un coup franc direct sensationnel. Au-delà du score sévère, cette défaite laisse des traces physiques pour les Merengues, qui ont vu deux cadres sortir sur blessure : Dani Carvajal et Éder Militão.

La suite après cette publicité

Déjà suspendu pour le prochain match de Ligue des champions face au Kairat Almaty, le latéral espagnol souffre d’une gêne au mollet droit et passera des examens ce dimanche. Militão, quant à lui, a été touché à la cheville gauche après un contact avec Sørloth et a quitté le stade en boitant, après avoir été remplacé à la mi-temps par Raúl Asencio. Sa présence mardi en C1 est très improbable. Ces blessures s’ajoutent à celle de Trent Alexander-Arnold, ce qui a contraint Valverde à dépanner au poste d’arrière droit en fin de match.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Éder Militão
Daniel Carvajal

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Éder Militão Éder Militão
Daniel Carvajal Daniel Carvajal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier