Deux nouveaux blessés au Real Madrid après la défaite contre l’Atlético

Le Real Madrid a lourdement chuté lors du derby face à l’Atlético de Madrid (5-2) au Metropolitano, samedi après-midi, subissant ainsi sa première défaite en Liga sous les ordres de Xabi Alonso. Julián Álvarez a été le grand artisan de la victoire des Colchoneros avec un doublé, dont un coup franc direct sensationnel. Au-delà du score sévère, cette défaite laisse des traces physiques pour les Merengues, qui ont vu deux cadres sortir sur blessure : Dani Carvajal et Éder Militão.

Déjà suspendu pour le prochain match de Ligue des champions face au Kairat Almaty, le latéral espagnol souffre d’une gêne au mollet droit et passera des examens ce dimanche. Militão, quant à lui, a été touché à la cheville gauche après un contact avec Sørloth et a quitté le stade en boitant, après avoir été remplacé à la mi-temps par Raúl Asencio. Sa présence mardi en C1 est très improbable. Ces blessures s’ajoutent à celle de Trent Alexander-Arnold, ce qui a contraint Valverde à dépanner au poste d’arrière droit en fin de match.