Real Madrid : une célébrité espagnole fracasse Vinicius Jr

Au lendemain de la "manita" infligée par l’Atlético de Madrid au Real à domicile (5-2), le résultat de ce derby fait forcément parler, même au-delà du football. Ainsi, la célébrité espagnole Bertín Osborne en a profité pour critiquer fortement l’une des stars des Merengues, Vinicius Jr, qui ne fait définitivement plus l’unanimité.

La suite après cette publicité

« Je ne le vois pas au Real Madrid, a-t-il déclaré dans une interview accordée à la journaliste María José Hostalrich pour ABC. Je n’ai rien contre lui, mais moi, je le vendrais demain. Enfin non, mieux : aujourd’hui, avec un joli ruban. Pour une fortune, bien sûr. Il n’a pas la mentalité du Real Madrid. Il devient antipathique partout où il va, conteste tout, il a mauvais caractère, je crois même que ses coéquipiers ne le supportent pas. Il donne une mauvaise image du Real, une image que le club ne mérite pas. Aucun joueur, aussi bon soit-il, n’est au-dessus du club. Florentino l’a déjà prouvé à plusieurs reprises. Je ne comprends pas pourquoi on devrait tout lui pardonner, à lui plus qu’aux autres. »