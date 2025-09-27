Liga : terrassé par l’Atlético, le Real Madrid s’incline pour la première fois de la saison

Le Real Madrid n’est plus invaincu en Liga. Leaders du championnat espagnol après six succès en autant de rencontres, les hommes de Xabi Alonso ont chuté pour la première fois de la saison, qui plus est, sur le terrain de l’Atlético de Madrid, ce samedi, à l’occasion de la 7e journée. Pour ce choc face aux Colchoneros, l’entraîneur espagnol avait décidé de relancer d’entrée Jude Bellingham au milieu, avec Tchouaméni et Valverde. Arda Güler était, lui, préféré à Mastantuono pour accompagner Vinicius et Mbappé en attaque. Du côté adverse, Antoine Griezmann débutait la rencontre sur le banc, Simeone lui préférant le duo Sørloth-Álvarez pour l’animation offensive.

La suite après cette publicité

Poussé par son public, l’Atlético a bousculé un Real beaucoup attentiste et a vu sa bonne entame de match être récompensée après seulement un quart de jeu. Après un centre de Simeone, Robin Le Normand prenait le dessus sur Tchouaméni et catapultait le ballon de la tête au fond des filets de Courtois (14e, 1-0). Un avantage de courte durée puisque le Real a vite répondu, et comme souvent, grâce à Kylian Mbappé. Lancé dans le dos de Lenglet, le numéro 10 du Real s’en allait battre Oblak d’une frappe croisée pour l’égalisation… sur la première occasion de la Maison Blanche (25e, 1-1). Passeur, Arda Güler s’est ensuite mué en buteur, en reprenant de volée un centre de Vinícius Júnior pour donner l’avantage aux visiteurs (36e, 1-2). Renversé, l’Atlético n’a néanmoins pas abdiqué. Si Lenglet a vu son but être refusé pour une main (44e), l’égalisation d’Alexander Sorløth, de la tête, a bien été validée (45e+3, 2-2). De quoi conclure une première période très animée.

L’Atlético fait chuter le Real Madrid

La seconde période n’a pas baissé en intensité et a vu l’Atlético reprendre les devants, grâce à un penalty de Julián Álvarez (51e, 3-2). Le champion du Monde 2022, triple buteur contre le Rayo Vallecano cette semaine, s’est même offert un doublé après un magnifique coup franc, imparable pour Courtois (63e, 4-2). Les entrées de Mastantuono, de Camavinga et de Rodrygo n’ont rien changé à l’issue de cette rencontre, qui s’est même conclue par la première réalisation d’Antoine Griezmann, après 22 matchs sans marquer (90e+4, 5-2).

La suite après cette publicité

Avec cette claque (5-2), Xabi Alonso connaît donc son premier revers avec le Real, toutes compétitions confondues, cette saison. Un résultat qui fait le bonheur du FC Barcelone, deuxième avec deux points de retard. En cas de victoire contre la Real Sociedad ce dimanche, les Blaugranas passeront en tête de la Liga. Quant à l’Atlético de Madrid, ce succès fondateur les replace dans le top 4 du championnat.