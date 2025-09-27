PSG : Illia Zabarnyi est fier de son premier but

Ce samedi, le PSG a repris sa marche en avant en s’imposant à domicile contre Auxerre (2-0). Après un revers sur la pelouse de l’OM pour le Classique, les Parisiens se sont remis la tête à l’endroit grâce à ses défenseurs centraux. Alors que Beraldo a doublé la mise, c’est Illia Zabarnyi qui a ouvert le score en première période d’une belle reprise du gauche. Un premier but sous ses nouvelles couleurs qui a donné le sourire à l’Ukrainien comme il l’a confié après la rencontre :

La suite après cette publicité

«C’est important de repartir de l’avant. Je suis très content d’avoir marqué mon premier but au Parc des Princes. On doit continuer dans nos objectifs, on l’a montré aujourd’hui. Pour Ousmane, c’est incroyable et il le mérite à 100%. C’est une très bonne sensation pour nous. Les blessures, ça arrive. On est une très bonne équipe, chacun peut aider. Je pense qu’on est la meilleure équipe du monde.»