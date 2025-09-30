Menu Rechercher
Ballon d’Or : Pedri réagit à sa 11e place polémique

Par Dahbia Hattabi
Pedri @Maxppp
La semaine dernière, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal et Vitinha. Pedri (22 ans), lui, a terminé à la onzième place du classement. Ce qui a fait réagir en Espagne où la presse est montée au créneau pour soutenir le milieu du Barça, qui méritait mieux.

Interrogé sur le sujet ce mardi avant d’affronter le PSG en Ligue des Champions, le principal intéressé a été très clair. « Je me sens valorisé dans mon club, en équipe nationale. C’est le plus important. Je garde l’affection des supporters.» Cela vaut tous les titres pour Pedri.

Ligue des Champions
Barcelone
Pedri

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Pedri Pedri
