Ballon d’Or : Pedri réagit à sa 11e place polémique

La semaine dernière, Ousmane Dembélé a été élu Ballon d’Or 2025 devant Lamine Yamal et Vitinha. Pedri (22 ans), lui, a terminé à la onzième place du classement. Ce qui a fait réagir en Espagne où la presse est montée au créneau pour soutenir le milieu du Barça, qui méritait mieux.

La suite après cette publicité

Interrogé sur le sujet ce mardi avant d’affronter le PSG en Ligue des Champions, le principal intéressé a été très clair. « Je me sens valorisé dans mon club, en équipe nationale. C’est le plus important. Je garde l’affection des supporters.» Cela vaut tous les titres pour Pedri.

La suite après cette publicité

Avec Parions Sport en Ligne, profitez d’un bonus exclusif jusqu’à 100€ en freebets pour parier sur une victoire 2-1 du FC Barcelone face au PSG, et tenter de remporter 770€.