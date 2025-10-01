Menu Rechercher
Atlético : le vibrant hommage de Diego Simeone à Griezmann

Atlético 5-1 Francfort

Après la large victoire de l’Atlético de Madrid contre Francfort (5-1) en Ligue des Champions, Diego Simeone a tenu à saluer la performance et l’impact d’Antoine Griezmann, qui a atteint la barre des 200 buts avec le club. « Je suis reconnaissant envers Antoine et son passage à l’Atlético Madrid. Nous l’avons invité à exploiter ses meilleures qualités – vitesse, jeu de tête, pied gauche, du un contre un – et il a progressé jusqu’à atteindre la Coupe du monde et devenir Champion du Monde. Nous l’avons placé comme deuxième attaquant. Il l’a fait et a vécu des moments incroyablement importants. Il a tout donné et continuera de tout donner. Il est humble et a une immense affection pour le club. Je suis très heureux qu’il reste parmi nous. », a déclaré l’entraîneur argentin.

Simeone a également rendu hommage à la personnalité et à l’engagement de son attaquant vedette : « il a toujours été un modèle par ses efforts, son travail et la joie qu’il apporte au groupe. Le talent n’a pas d’âge. Aujourd’hui, le retour de nos supporters est tout à fait à la hauteur de ce qu’Antoine nous offre. » L’entraîneur a ainsi souligné que Griezmann reste un élément central de l’équipe et un symbole du club, capable d’inspirer par son jeu et son humilité.

