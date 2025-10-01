Ligue des Champions : 2 joueurs du PSG font trembler le FC Barcelone

FC Barcelone-Paris Saint-Germain. La saison dernière, beaucoup imaginaient que ce serait l’affiche de la finale de la Ligue des Champions tant les deux formations dominaient les débats. Mais les Culés ont chuté en demi-finale face à l’Inter Milan, qui a été battu par les Franciliens en finale de C1 le 31 mai dernier. Quelques semaines plus tard, les deux écuries se retrouvent donc ce soir au Stade Olympique de Montjuïc lors de cette deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Un match que tout le monde attend avec impatience, y compris les joueurs.

La suite après cette publicité

Le maestro Vitinha fait peur

En conférence de presse hier, Pedri a avoué : «les deux équipes sont favorites demain (mercredi). Ce sera l’un des meilleurs matchs, si ce n’est le meilleur.» Pourtant, les tenants du titre seront diminués ce soir. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos ou encore Khvicha Kvaratskhelia ne seront pas de la partie. Mais le Barça, qui compte aussi plusieurs blessés (Joan Garcia, Fermin Lopez, Raphinha et Gavi), prend cette formation très au sérieux. D’ailleurs, les Blaugranas ont identifié les principaux de ce PSG remanié.

La suite après cette publicité

En effet, deux éléments retiennent particulièrement l’attention de l’autre côté des Pyrénées. Mundo Deportivo parle de «deux face à face dignes d’un Ballon d’Or» et de «duels à haute tension». Le premier opposera Vitinha à Pedri. Le milieu de terrain lusitanien est particulièrement observé et craint par les médias catalans, d’autant qu’il a fini 3e lors de la dernière cérémonie du Ballon d’Or. Très loin devant Pedri, qui a été classé en 11e position. Mundo Deportivo attend le «duel clé» entre l’Espagnol et le Portugais, qui aura pour soutien Fabian Ruiz et João Neves.

Nuno Mendes est très attendu face à Lamine Yamal

MD a précisé : «Pedri et Vitinha seront les deux joueurs dont le duel vaudra de l’or. La plus haute conception de la magie du football. Deux milieux de terrain qui sont de l’or pur. En l’absence de reconnaissance européenne, l’Espagnol affrontera un rival élu à la troisième place du Ballon d’Or. L’un est le leader du Barça, l’autre joue et vient d’être sorti prématurément contre Auxerre.» Les qualités du Portugais, pièce maîtresse du PSG de Luis Enrique, font peur à Barcelone. Mais il n’est pas le seul joueur parisien qui fait parler de lui ce matin. Nuno Mendes est aussi attendu en Catalogne.

La suite après cette publicité

Mundo Deportivo précise : «Lamine Yamal (18 ans), en tant que titulaire, très probablement, ou en tant que remplaçant, sera au duel avec Nuno Mendes (23 ans). Ce ne sera pas la première fois que Lamine et Nuno Mendes se rencontrent. La première fois, c’était au match aller des quarts de finale (2-3) de 2023. Le jeune joueur était titulaire et avait joué dans un match splendide. Il avait provoqué le premier but de culé avec une splendide passe de l’extérieur vers Raphinha. Lamine a joué 61 minutes et Nuno Mendes a terminé tout le match.»

Le PSG est serein

AS attend aussi ce duel. «Ce soir, Lamine Yamal affrontera Nuno Mendes, sans doute le meilleur latéral gauche du monde, compte tenu de ses qualités défensives et offensives. C’est pourquoi Flick lui a publiquement rappelé hier en conférence de presse qu’en plus d’être brillant balle au pied, il devait aussi savoir travailler sans ballon. Et contre le Portugais, il devra beaucoup courir vers l’arrière. Un peu comme Pedri devrait le faire face à Vitinha lors d’un autre duel, ce soir qui ne sera sans doute pas le dernier.»

La suite après cette publicité

Nuno Mendes aura fort à faire, lui qui a déjà prouvé qu’il est capable de résister aux meilleurs comme l’a avoué Achraf Hakimi hier en conférence de presse. « Ce n’est pas de mon côté, mais je pense qu’il va jouer contre le meilleur latéral gauche du monde : Nuno Mendes. Je le pense capable de stopper Lamine comme il l’a fait avec d’autres attaquants similaires à Lamine. On va essayer d’aider Nuno Mendes à ne pas se retrouver en un contre un face à Lamine parce qu’on connaît ses capacités dans ce domaine.» Avec Vitinha et Nuno Mendes, sans compter les autres Parisiens, Luis Enrique a des atouts pour faire tomber le Barça.

Avec Parions Sport en Ligne, profitez d’un bonus exclusif jusqu’à 100€ en freebets pour parier sur une victoire 2-1 du FC Barcelone face au PSG, et tenter de remporter 770€.