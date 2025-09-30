PSG : Luis Enrique entretient le doute sur Ruiz, Neves et Vitinha

Le PSG est à Barcelone pour y défier les Blaugranas dans le cadre de la 2e journée de la phase de championnat de Ligue des Champions. Après avoir surclassé une faible équipe de l’Atalanta il y a 15 jours, le défi sera tout autre pour les joueurs de la capitale. Ils auront face à eux des prétendants au titre européen, en pleine forme qui plus est, alors que eux sont diminués par les blessures. Dembélé, Doué, Marquinhos sont forfaits, tout comme Kvaratskhelia. Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves sont quant à eux bien là mais dans des formes disparates. Leur présence n’est pas assurée dans le onze de départ, malgré leur convocation dans le groupe.

«Il faut attendre l’entraînement qu’on va faire aujourd’hui. Pour être honnête, je ne sais pas», résume Luis Enrique en conférence de presse à la veille du choc. Pour lui, il n’est pas question de prendre un risque, ce sera surtout aux intéressés de décider s’ils sont aptes ou non. «Je pense que la décision sera prise plus par les joueurs que par moi. Ils doivent sentir qu’ils sont prêts. C’est un match imprimant, mais pas un match déterminant. On va faire la séance d’entraînement et demain au réveil, on verra quel sera le feeling des joueurs.» Réponse dans les prochaines heures et surtout au moment de la composition de l’Asturien. À noter tout de même que les trois joueurs étaient présents à l’entraînement, mais que Vitinha n’a pas participé à toute la séance.