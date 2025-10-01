OM : l’Ajax Amsterdam se fait quasiment insulter aux Pays-Bas

L’Ajax Amsterdam et son coach, John Heitinga, étaient très attendus ce soir à Marseille. Battus par l’Inter lors de la première journée de Ligue des Champions (0-2), les Lanciers avaient enchaîné par un nul face au PSV (2-2) et une courte victoire contre NAC Breda (2-1). Revenu à la tête de l’Ajax en mai dernier après une pige d’adjoint à Liverpool, Heitinga devait mener la réaction d’orgueil du club batave. Avant le match, le Hollandais avait d’ailleurs affiché ses intentions. «Cela va être un match intense, difficile, mais ça reste un match comme un autre. On doit montrer à quel point on est bon, prouver que l’on fait partie des meilleures équipes de cette compétition.»

«C’est tout simplement de la folie»

Aujourd’hui, force est de constater que l’Ajax est très, très loin du niveau des meilleures écuries de la C1. 35e et avant-dernier du classement général en attendant les matches de mercredi, la formation amstellodamoise a été balayée 4-0 par l’OM. Une lourde défaite qui a déchaîné les passions aux Pays-Bas. La raison ? Personne n’a compris le choix d’Heitinga de positionner son équipe très haut sur le terrain face à un adversaire fort en contre et qui lui promettait l’enfer au Vélodrome. Consultant de luxe sur Ziggo Sport et légende de l’Ajax, Marco van Basten a émis des doutes sur ce choix tactique. «Pourquoi faut-il mettre autant de pression dès la première minute ? C’est jouer avec les tripes, mais c’est aussi un manque de compréhension», a-t-il indiqué, avant d’évoquer la déclaration d’après-match du capitaine Davy Klaassen qui a eu une réaction plutôt molle.

«Il faut comprendre pourquoi nous sommes si négligents. Il faut gagner en régularité. C’est un processus. Ces moments difficiles en font partie». Une sortie qui a laissé Van Basten pantois. «Le capitaine est une extension de l’entraîneur, mais il n’en avait aucune idée. Aucune idée. On est mené 3-0. Incroyable. Et puis on les entend parler après le match, ce qui est inutile. Personne ne souligne l’essentiel», a-t-il déclaré après avoir regardé l’interview d’Heitinga. « C’est vraiment incroyable qu’il ait dû prendre autant de risques, qu’il ait dû jouer en un contre un partout. C’est tout simplement de la folie. J’ai trouvé ça vraiment dramatique aujourd’hui. C’est une très mauvaise façon de jouer, irréaliste. Je ne comprends pas pourquoi personne n’en parle. »

«Une bande d’imbéciles»

Ancien pensionnaire des Lanciers, Wesley Sneijder a été bien plus incisif. «Tous ces duels. Ça m’agace vraiment. C’est inacceptable à ce niveau. Quelques passes suffisaient et les Marseillais passaient. On met des joueurs à des postes où ils ne devraient pas jouer. C’est à cause des duels et parce qu’ils ne reculent pas. Ils devaient reculer, tout simplement ! À un moment donné, alors que le score était de 2-0, je les vois encore presser haut. Mais ils ne récupèrent pas le ballon avec ce pressing haut. Une bande d’imbéciles.» Du côté des médias bataves, Voetbal International y est allé de sa charge.

«John Heitinga voulait être courageux, mais c’était stupide. Que l’Olympique de Marseille soit plus fort que l’Ajax n’est pas une honte. En revanche, le plan tactique déployé par l’Ajax en France l’est. Le Real Madrid a gagné à domicile contre l’Olympique de Marseille avec 43 % de possession de balle, mais pour l’Ajax, ce n’est apparemment pas envisageable. L’Ajax se considère tout simplement comme un club exceptionnel, où il est interdit d’entrer sur le terrain avec un plan réaliste». Cloué au pilori, John Heitinga va-t-il payer cher cette déroute marseillaise ? De Telegraaf indique que l’avenir du coach de l’Ajax s’écrit plus que jamais en pointillés.