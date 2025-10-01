Équipe de France : Didier Deschamps prépare d’énormes surprises

Branchez les télés et sortez les drapeaux : la trêve internationale est de retour. À peine un mois après celle de septembre, la cousine d’octobre pointe déjà le bout de son nez. Bonne nouvelle pour les anti-trêvistes : c’est probablement la dernière pendant un bon moment puisque la FIFA a l’intention de jumeler dès l’année prochaine celles de septembre et d’octobre. D’ici là, Didier Deschamps ne sera plus en poste, mais le sélectionneur des Bleus aimerait certainement soigner sa sortie, et en s’évitant des polémiques bas du front avec certains clubs.

Demain, en vue des rencontres face à l’Azerbaïdjan et l’Islande, il annoncera son antépénultième liste avant celle pour la Coupe du Monde 2026, si qualification il y a. Les deux n’auront sûrement pas grand-chose à voir, vu la cascade de blessures avec laquelle DD doit composer actuellement. Dans les cages, l’ordre établi ne devrait pas franchement être bousculé : Mike Maignan sera accompagné de sa doublure Lucas Chevalier. Il y aurait en revanche une incertitude autour de l’identité du troisième gardien. D’après RMC, Alphonse Areola pourrait griller la politesse à Brice Samba.

Un milieu à reconstruire

En défense, Deschamps pourra se satisfaire de récupérer William Saliba, touché à la cheville. Le défenseur d’Arsenal sera dans la liste, au même titre que Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté. Mais qui pour le dernier strapontin ? Benjamin Pavard pourrait postuler après ses dernières belles prestations avec l’OM (il était le cinquième dans la hiérarchie et avait pallié l’absence de Saliba en septembre), mais DD avait récemment donné sa préférence à la polyvalence de Lucas Hernandez. Loïc Badé a également sa carte à jouer après son rassemblement positif en juin, ce qu’on ne peut pas vraiment dire de Pierre Kalulu. À droite, Jules Koundé sera évidemment là, et Malo Gusto semble avoir pris ses distances avec Jonathan Clauss, relégué dans la hiérarchie.

À gauche, Lucas Digne sera convoqué après ses dernières prestations solides, et Théo Hernandez devrait l’épauler. Au milieu en revanche, les incertitudes sont plus nombreuses. Suspendu deux matchs après son carton rouge reçu contre l’Islande, Aurélien Tchouameni ne sera pas appelé. Qui, alors, pour accompagner Manu Koné et Adrien Rabiot ? Dans l’hypothèse d’une structure de liste à 5 milieux : possiblement Khephren Thuram, convoqué sans jouer en septembre.

Sans pour autant briller de mille feux en club, Warren Zaïre-Emery pourrait aussi profiter de la situation et effectuer son retour, à l’instar de Matteo Guendouzi. Excellent en ce début de saison avec l’AC Milan, Youssouf Fofana candidate, lui qui n’a plus été appelé depuis un an. En revanche, on n’imagine pas trop Deschamps rappeler Camavinga, buteur en Ligue des Champions, mais dont le club doit être à nouveau peu enclin à l’idée de libérer. Si surprise il devait y avoir, Boubacar Kamara pourrait en être une belle, comme Corentin Tolisso. Deschamps a aussi laissé la porte ouverte à Kanté ces derniers mois.

La surprise Thauvin ?

En attaque, trois forfaits semblent déjà actés : ceux d’Ousmane Dembélé, de Rayan Cherki et de Désiré Doué. Kylian Mbappé sera épaulé par Michael Olise, Marcus Thuram et très probablement Bradley Barcola. Il pourrait donc rester trois places à prendre, si Deschamps optait pour une liste à 7 attaquants, comme en septembre.

Hugo Ekitike s’est blessé hier face à Galatasaray et paraît très incertain, Maghnes Akliouche n’aurait pas vraiment marqué de points selon L’Équipe lors de sa première convocation, tandis que Randal Kolo Muani ne sera sûrement pas convoqué après avoir joué que 14 minutes avec les Spurs… Kingsley Coman tient donc la corde après sa belle entrée en jeu contre l’Islande le mois dernier, et Florian Thauvin, pré-convoqué, pourrait aussi apporter par sa polyvalence. Six ans plus tard, l’histoire serait belle pour le Lensois.