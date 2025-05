Lucas Digne : «je suis heureux à Aston Villa, mais il ne me reste qu’un an de contrat»

Lucas Digne, ce sont les autres qui en parlent le mieux. En effet, le latéral gauche n’est pas vraiment du genre à s’autocongratuler ou à tirer la couverture à lui. Il est plutôt un homme de l’ombre dont le travail est mis en lumière par les autres. Il y a quelques semaines, Youri Tielemans n’avait d’ailleurs pas tari d’éloges sur son coéquipier à Aston Villa. «Lucas, depuis que je suis arrivé ici, il est très bon et très régulier. Il a dû se frayer un chemin dans l’équipe, dans le système, et il l’a fait avec brio. Surtout l’année dernière, en devenant le premier choix du coach en tant que latéral gauche.» Comme le Belge, Unai Emery est également tombé sous le charme du natif de Meaux, devenu un titulaire en puissance sous ses ordres.

«Il a vraiment été incroyable. À mon arrivée, je n’étais pas satisfait de ses performances. Je lui ai dit à ce moment-là que j’attendais plus de lui. Il a eu des périodes de blessure. Il a toujours été très exigeant envers lui-même et a toujours essayé de faire tout ce que je lui demandais. Il est maintenant très compétitif, très exigeant et il a su s’adapter à tout ce que nous lui demandions. Je suis impressionné par la façon dont il a tout accepté, même lorsque j’étais parfois très dur avec lui. Il mérite vraiment de retrouver son équipe nationale. Nous sommes très heureux pour lui. Il est très heureux, bien sûr, très compétitif et il en veut toujours plus. C’est un très grand professionnel…» Un sentiment partagé par Didier Deschamps, qui est très content de Digne depuis son retour en sélection.

Digne fait l’unanimité à Villa et en sélection

Il a d’ailleurs bousculé la hiérarchie mise en place en prenant l’avantage sur Theo Hernandez lors du dernier rassemblement. Véritable force tranquille, l’ancien joueur du LOSC vit l’une des plus belles périodes de sa carrière comme il nous l’avait expliqué en novembre dernier. Unai Emery, qui a su bousculer le joueur tout en l’aidant à améliorer son jeu, n’y est pas étranger. Résultat : cette saison, l’international français aux 51 capes a participé à 45 rencontres toutes compétitions confondues avec son club, dont 40 dans la peau d’un titulaire. Le temps pour lui de distribuer 7 passes décisives. On peut aussi ajouter qu’il est le défenseur qui se crée le plus d’occasions en Premier League selon Squawka. Il est d’ailleurs dans le top 10 du championnat tous postes confondus.

Le Frenchy est également régulièrement dans les équipes de la semaine. Cela a été le cas lors de la dernière journée. Il figure aussi dans le onze type des phases de poules de la Ligue des Nations établi par Who Scored et qui se base sur les statistiques. Digne (5 matches en sélection cette saison), qui a délivré 10 assists en sélection nationale, est content, comme il nous l’a confié en exclusivité. «Personnellement, j’ai vraiment apprécié cette saison… et oui, j’apprécie mes statistiques en défense et en attaque, car ces deux aspects sont importants pour un arrière-gauche. J’ai le sentiment d’être à mon meilleur niveau en tant que footballeur et avec l’expérience, on devient un joueur plus intelligent.»

Le Français vit sa meilleure période

Il poursuit : «j’ai l’impression de jouer le meilleur football de ma carrière. Je suis en constante progression. C’est une sensation formidable de progresser sans cesse grâce à l’expérience, à une forme physique optimale et à la soif de succès pour l’équipe (…) J’ai adoré cette saison, que ce soit avec Aston Villa ou avec la France. Je crois avoir disputé 50 matches cette saison, en club comme en sélection, mais même si c’est tard dans la saison, j’ai encore les jambes fraîches et j’adore jouer au football, donc je n’ai pas besoin de vacances d’été… (rires).» Mais avant d’être en congés, il y a encore un championnat à terminer et une demi-finale de Ligue des Nations à jouer face à l’Espagne avec les Bleus le 5 juin prochain si Digne est sélectionné par DD.

Le joueur de 31 ans répondra présent si on fait encore appel à lui. Ce qui semble être le cas à la vue de ses dernières prestations sous le maillot frappé du coq. « Les Bleus, que dire ? J’y pense toujours, et ça a toujours fait partie de ma vie de footballeur, une partie importante de ma vie. Alors, chaque fois que je vais à Clairefontaine, je me sens comme à la maison. Je suis fier de mes 51 sélections avec les Bleus, et c’est toujours un honneur pour moi de porter le maillot et de jouer pour mon pays. Mes enfants sont maintenant assez grands pour savoir que leur papa est là sur le terrain, pour notre pays, et ça me rend fier. Nous avons une grande équipe nationale. L’une des meilleures au monde. Nous devons essayer de gagner chaque tournoi que nous disputons.»

Une saison inoubliable avec Villa

En attendant, il est concentré sur sa fin de saison à Aston Villa. «Nous évoluons au sommet du plus grand championnat du monde, nous avons atteint les demi-finales de la FA Cup et nous avons réalisé une superbe performance en Ligue des Champions. Je sais par expérience, grâce à ce que j’ai connu avec le Paris Saint-Germain, Lille, l’AS Roma et le FC Barcelone, qu’il est très difficile et exigeant de disputer la Ligue des Champions. C’est un tournoi qui compte désormais plus de matches que jamais avec le nouveau modèle,et il faut un effectif très important, ce qui permet de faire tourner un peu les joueurs. Avec autant de grands matches – et il n’y a jamais de match facile en Premier League – personne ne peut jouer tous les matches. »

Il poursuit : «ce calendrier exige beaucoup de chaque joueur, de l’équipe, de tous les membres du club. Personnellement, je le sais grâce aux autres clubs avec lesquels j’ai joué en Ligue des Champions, et Emery, bien sûr, le sait parfaitement. Mais Villa, en tant que club, n’est pas habitué à cela et doit accumuler de l’expérience. Mais c’est là que nous voulons être. Le succès est une drogue. Quand on y goûte, on en veut plus. Nous voulons réussir dans toutes les compétitions auxquelles nous y participons. Ce fut une nouvelle saison incroyable pour nous. Aucun doute là-dessus.» De quoi confirmer qu’il a fait le bon choix de carrière en rejoignant les Villans il y a trois ans.

Un avenir qui pose question

«Quand j’ai choisi de rejoindre Villa, j’ai vu un grand projet. Je suis venu ici pour aider un très grand club historique à retrouver le sommet du football anglais et à revenir en Europe. Mon rêve était de faire revivre aux supporters les soirées européennes exceptionnelles de Villa Park et nous l’avons fait. Ces soirées sont magiques et je suis fier que nous y soyons parvenus. Personnellement, jouer en Europe me manquait depuis que j’avais quitté Barcelone, car je voulais essayer de jouer en Premier League. Je suis heureux que nous puissions jouer au plus haut niveau et réussir. Villa est un grand club avec une histoire impressionnante. C’est un sentiment incroyable de pouvoir offrir ces soirées européennes à nos supporters et de les partager ensemble.»

Il pourrait encore vivre et partager d’autres moments forts avec les Villans l’an prochain. Mais cet été, il arrive à un tournant de son aventure. En effet, Lucas Digne est sous contrat jusqu’en juin 2026, soit pour encore une saison. Aller au bout de son contrat, prolonger ou bien s’en aller cet été pour permettre à son club d’obtenir quelques liquidités, plusieurs options sont possibles. Mais le footballeur est plutôt clair sur le sujet pour le moment. «Je suis heureux à Aston Villa, mais il ne me reste qu’un an de contrat, donc je ne sais pas ce qui va se passer lors de mon prochain chapitre. Je n’y pense pas, car je n’ai qu’un seul objectif : je veux juste bien terminer la saison, profiter de mon football, toujours travailler dur et donner le meilleur de moi-même pour que mon équipe continue d’avoir du succès.»

Les regrets en C1 face au PSG

En réussite, Aston Villa a malgré tout quelques regrets en C1 cette saison, puisque les Anglais ont vraiment inquiété le PSG au retour à Villa Park. « Nous étions extrêmement déçus, car nous pensions que nous aurions pu nous qualifier ce soir-là à Villa Park. Nous avons gagné, mais ce n’était pas suffisant, et bien sûr, le PSG est une grande équipe, un club avec beaucoup plus d’expérience en Ligue des Champions que nous. C’est peut-être ce qui a fait la différence. Nous étions déçus, mais nous devons aussi être fiers des nombreux succès et des belles victoires remportées lors de la première campagne de Villa en Ligue des Champions depuis des décennies.»

Beau joueur, le Français, qui connaît très bien le PSG, soutient son ancien club pour la finale. « Oui, ils peuvent gagner. C’est une équipe très solide maintenant, et leur organisation est vraiment bonne. Bien sûr, ils ont un très bon entraîneur et des joueurs qui travaillent bien ensemble. Ils ont un bon équilibre entre expérience et jeunes joueurs. Nous avions l’ambition d’aller jusqu’au bout, mais si ce n’est pas Villa qui gagne, alors j’espère que ce seront mes amis français qui gagneront.» Le 31 mai prochain, Lucas Digne sera certainement devant son téléviseur pour suivre cette finale très prometteuse entre le Paris Saint-Germain et l’Inter. Ensuite, il sera temps de rejoindre les Bleus, s’il est sélectionné, et/ou de profiter de vacances bien méritées…même si l’infatigable défenseur estime ne pas en avoir besoin.